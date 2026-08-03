Sem (22) is wereldkampioen Stratego: 'Dit pakt niemand me meer af'

Sem van Geffen (22) uit Eerde is afgelopen weekend wereldkampioen Stratego geworden in Leiden. Het is de eerste keer dat hij de wereldtitel pakt. Zijn broer en vader gingen hem al wel voor. "En nu heb ik het stokje overgenomen."

De generaal, maarschalk en de bom. Wie vroeger het spelletje Stratego heeft gespeeld, kent deze rangen nog wel. Bij Stratego strijden twee legers, bestaande uit verschillende pionnen met allemaal een eigen rang, tegen elkaar. Het doel is om de vlag van de tegenstander te vinden.

En die vlag, die heeft Sem tijdens het WK vaak genoeg gevonden. En Sem is niet de enige in de familie die zo goed is in het spel. "Mijn vader Johnny is in 1999 kampioen geworden en mijn broer Vince heeft de afgelopen jaren drie keer op rij gewonnen. En nu heb ik het stokje overgenomen van hem." Sem en Vince hebben het spel geleerd van hun vader. En vader Johnny heeft het weer geleerd van 'meester Wim'. "Ons pap heeft Wim leren kennen op een Strategotoernooi en hij heeft het mijn vader geleerd. Wim speelt een hele belangrijke rol voor ons. Hij was ook mee dit weekend."

"Persoonlijk vind ik het moeilijker dan schaken, want daar kun je al zes of zeven stappen vooruit denken."

En wat Stratego dan zo'n interessant spel maakt? "Je mag zelf je opstelling bepalen. Bij schaken is er een vaste opstelling en is alles zichtbaar. Bij Stratego is niet zichtbaar wat een tegenstander heeft neergezet", legt Sem uit. "Persoonlijk vind ik het moeilijker dan schaken, want daar kun je al zes of zeven stappen vooruit denken." Het WK is voor Sem een mooie overwinning. "Ik heb mijn doel bereikt en dit pakt niemand me meer af", vertelt hij. Al zal hij de komende dagen even niet bezig zijn met het verzetten van speelstukken. "Het is wel even mooi geweest na twee dagen en tien potten. Ik ga nu eerst genieten!"

Sem en zijn tegenstander tijdens het beslissende moment (foto: De Strategobond).