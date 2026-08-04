Dakdekkersbus uitgebrand in Den Bosch, brandstichting niet uitgesloten

Een dakdekkersbus is maandagnacht in vlammen opgegaan op de parkeerplaats aan het Hoogveld in het Bossche stadsdeel Hintham. In de laadruimte van de bus lagen acht gasflessen, deze zijn door de brandweer gekoeld en weggehaald.

De brandweer wist het vuur snel te blussen maar kon niet voorkomen dat de bus verloren ging. Ook een auto en een bouwkeet die naast de bus stonden, raakten beschadigd door de hitte. In een opslagkast aan de voorzijde van de keet stond ook een gasfles. Die is door de brandweer meegenomen.

Brandstichting niet uitgesloten

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Verschillende kleine stukjes kunststof op de weg wijzen mogelijk op een explosie voorafgaand aan de brand.

Ook verklaarden buurtbewoners meerdere knallen te hebben gehoord. Die knallen zijn waarschijnlijk veroorzaakt door autobanden die door de hitte zijn gesprongen. De politie doet onderzoek.

Dakdekkersoorlog

In Den Bosch was in 2024 een heuse dakdekkersoorlog gaande. In een half jaar tijd waren er zeker 22 brandstichtingen en explosies bij dakdekkers. In de zomer van 2025 waren er opnieuw een aantal aanslagen, maar de eerdere explosiegolf bleef uit.