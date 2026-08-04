In beeld: met man en macht wordt natuurbrand bij Brabantse grens bestreden

De natuurbrand die maandag uitbrak bij het Limburgse Oostrum, vlak bij de grens met Brabant, is dinsdagochtend nog niet onder controle. Maandag werkte de brandweer al met man en macht aan de bestrijding van de brand, maar ze kon niet voorkomen dat de brand dinsdagnacht uitbreidde tot een oppervlakte van honderd hectare.

Maandagavond en dinsdagnacht bleven 250 tot 300 brandweermensen actief om de brand onder de controle te krijgen. Dinsdagochtend gaat hetzelfde aantal brandweerlieden aan het werk. Ook de brandweer van Tilburg helpt mee.

De natuurbrand wordt mede met de hulp van handcrews bestreden. Dit zijn specialistische brandweerteams die met handgereedschap de brand bestrijden op plekken waar blusvoertuigen niet kunnen komen. Zo gaat dat eraan toe:

Een Chinook, een helikopter die vaker wordt ingezet bij natuurbranden, steeg op van vliegbasis Gilze-Rijen om te helpen met blussen. Maandag werden er ook twee Chinooks ingezet, maar die moesten stoppen toen het te donker werd. Daardoor was niet te zien waar ze het water loslaten en dat kan gevaarlijk zijn.

De chinooks halen het bluswater uit de Maas bij Maashees. Dat levert spectaculaire beelden op en daarom staan veel mensen aan de rand van het water met telefoons en camera’s in hun hand: