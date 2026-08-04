Burgemeester noemt impact van natuurbrand bij grens met Brabant 'groot'

De impact van de natuurbrand in de Boschhuizerbergen ten oosten van Venray is "groot", zegt Michiel Uitdehaag, burgemeester van de Limburgse gemeente. Hij is zelf nog niet in het getroffen gebied vlak bij de grens met Brabant geweest. "Maar een vierkante kilometer, ongeveer 100 hectare, dat is een enorm gebied. En ik ga ervan uit dat van die natuur weinig meer over is. Dat is dramatisch."

De burgemeester bezocht dinsdagochtend de parkeerplaats bij hotel Asteria in Venray, waar hulpdiensten zich hebben verzameld. Hij sprak onder meer met een aantal brandweermensen. "Dan hoor je hoe groot de impact ook voor hen is, fysiek en mentaal. Ze hebben afgelopen nacht in het donker heel hard door moeten werken. Ze zijn blij dat de blushelikopter er weer is."