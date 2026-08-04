Twan (32) reed fietsster (57) dood en krijgt vijftig uur taakstraf

De 32-jarige Twan S. uit Vinkel heeft een taakstraf van vijftig uur gekregen voor een dodelijk ongeluk in Oss in juli 2024. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag geoordeeld. Zijn rijbewijs mag hij houden, maar hij kreeg wel een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden voor als hij nog eens in de fout gaat.

Ook kreeg S. een boete van 450 euro, omdat hij nog thc in zijn bloed had van het roken van wiet op de avond voor het ongeluk. Dat is strafbaar, maar de rechtbank vond de overschrijding zo klein dat het geen invloed heeft op de straf voor het dodelijke ongeluk. De rechtbank ziet het dodelijke ongeluk dan ook niet als een misdrijf, zoals justitie dat stelde tijdens de zitting twee weken geleden, maar als een overtreding. Daardoor valt de straf ook lager uit dan geëist. De officier van justitie eiste twee weken geleden de maximale taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden. Ook zou Twan, wat haar betreft, een jaar zijn rijbewijs moeten inleveren, gevolgd door nog een jaar voorwaardelijke rijontzegging.

Maar de rechtbank is dus een stuk milder. Die ziet het ongeluk als één verkeersfout. Voor de rest deed Twan S. alles goed. Hij reed op 24 juli 2024 na een dag werken terug naar huis in zijn Nissan Patrol met daarachter een aanhanger met klusspullen. Hij reed niet te hard over de Beethovengaarde en Lisztgaarde in Oss en reed rustig over de drempels. Hij remde nog voor de kruising met de Joannes Zwijsenlaan en trok op toen hij dacht dat het kon, maar zag daarbij een 57-jarige vrouw uit Oss over het hoofd. De vrouw werd geraakt door de zware werkauto en zwaargewond naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Daar overleed ze een dag later aan hersenletsel. Twan vertelde tijdens de zitting dat hij niet begrijpt waarom hij de vrouw niet heeft gezien. Zelf denkt hij dat de vrouw misschien niet zag vanwege zijn brede raamstijl. De rechtbank gaat daar ook vanuit. Daar had Twan S. beter moeten kijken, zo is te lezen in het vonnis.

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