Opgeschaald naar GRIP 2 bij natuurbrand Venray, maar wat betekent dat?

De natuurbrand die net over de provinciegrens in het Limburgse Venray woedt, is nog niet onder controle. De brandweer houdt rekening met alle scenario's en vertelt dat het nog spannend kan gaan worden, meldt L1 Nieuws. Onder meer de opkomende wind, die naar mate de dag vordert zal toenemen, bemoeilijkt het blussen. Daarom is er opnieuw opgeschaald naar GRIP 2.

Wanneer de gevolgen van een incident verder reiken dan alleen de directe omgeving, kan worden opgeschaald naar GRIP 2. Dat is momenteel het geval bij de grote natuurbrand tussen Venray, Oostrum en Vierlingsbeek.

Naast de hulpdiensten wordt dan ook de gemeentelijke organisatie actief betrokken bij de crisisbestrijding. Er wordt een Regionaal Operationeel Team (ROT) gevormd waarin onder meer brandweer, politie, ambulance, gemeenten en andere betrokken organisaties samenwerken.

Wanneer een burgemeester bestuurlijke besluiten moet nemen over de aanpak van een incident, wordt opgeschaald naar GRIP 3. Als een incident meerdere gemeenten treft, kan GRIP 4 worden ingesteld. Bij zeer omvangrijke crises die meerdere veiligheidsregio’s raken, is opschaling naar GRIP 5 mogelijk.