Kippenboer kreeg toestemming van provincie om meer dieren te houden

Eén van de pluimveehouders bij wie de provincie gaat ingrijpen omdat hij meer dieren houdt dan volgens zijn vergunning mag, had toestemming van de provincie om dat te doen. Dat bevestigt de provincie dinsdag aan Omroep Brabant.

Provincie bevestigt Volgens de provincie houdt het bedrijf van de boer in Heusden (gemeente Asten) 154.780 kippen in plaats van de toegestane 89.500. "We hebben meerdere keren een verzoek ingediend om een aanpassing op onze vergunning te krijgen", zei hij eerder tegen Omroep Brabant. Dat weigerde de provincie volgens de kippenboer meermaals.

Vorige week kondigde de provincie aan dat ze gaat ingrijpen bij twee kippenboeren die meer dieren houden dan in hun vergunning staat. De boeren horen bij de groep van vijf waarvan de provincie van plan is de vergunning in te trekken.

Eénmaal keurde de provincie de aanvraag af met een zogeheten ‘positieve weigering’, bevestigt de provincie nu. Omdat de pluimveehouder maatregelen nam om zijn stikstofuitstoot terug te dringen, steeg zijn totale uitstoot - ook met meer dieren - (op papier) niet. En dus was een nieuwe vergunning niet nodig.

Deze manier ging later bij de rechter onderuit, omdat het daadwerkelijke effect van veel maatregelen (zoals luchtwassers) niet zo groot is als beloofd door de fabrikanten. Veel bedrijven hebben hierdoor alsnog een vergunning nodig.

Heeft andere boer ook gelijk?

De andere boer die te veel dieren houdt, kreeg volgens de provincie géén formele weigering. De kippenhouder uit Helenaveen (gemeente Deurne) beweert wel dat hij toestemming had om zijn bedrijf uit te breiden zonder een aanpassing van zijn vergunning. Hij houdt 32.999 kippen in plaats van de toegestane 15.770.

De provincie geeft aan dit ‘zonder dossieronderzoek’ niet te kunnen bevestigen. De boer uit Helenaveen wil Omroep Brabant op dit moment geen inzage geven in communicatie met de provincie die de informele weigering zou kunnen bevestigen.

Als de boeren meer dieren blijven houden dan in hun vergunning staat, riskeren ze een boete. Deze staat los van het kwijtraken van hun vergunning.