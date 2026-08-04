32 graden buiten, sneeuw binnen: deze kerstshow staat in de steigers

Buiten is het 32 graden, maar binnen staan sneeuwpoppen, kersthuisjes en rendieren. Ook tijdens een van de heetste zomers ooit begint Intratuin Halsteren al vroeg met het opbouwen van de gigantische kerstshow. "Het geeft een beetje error in mijn hoofd", lacht medewerker Jibbe Gladdines.

Duizenden kerstbomen De cijfers van het tuincentrum zijn indrukwekkend. De show bestaat uit 8.800 kerstbomen en 3.500 huisjes op de miniatuurafdeling. Dat kost wat: 45.000 personeelsuren zijn nodig voor de opbouw. Maar naar eigen zeggen komen er dan wel 650.000 bezoekers per jaar op af.

Met 17.000 vierkante meter kerstshow is Halsteren traditiegetrouw de grootste van onze provincie. Alleen de kerstshow in Duiven is groter.

Met zoveel oppervlakte, attracties en bewegende lichtshows moet je vroeg beginnen. "We werken het hele jaar door aan kerst", glundert Isabelle Groenewegen, met een kersthuisje in haar hand. "In januari beginnen we al met de voorbereidingen."

"Het voelt heel gek, maar het is wel heel erg leuk", lacht ze. Of die kersthuisjes met nepsneeuw psychisch verkoelend werken? "Totaal niet! Het werkt averechts", lacht ze.

Gek

"Veel mensen begrijpen het. Toch zijn er ook mensen die zeggen: jullie zijn gek. De reacties zijn wisselend", lacht Isabelle. Toch merken bezoekers nog niets van alle kerstsferen. Het deel van de winkel waar gewerkt wordt, is afgezet.

Begin augustus of niet, de klok tikt door. De show moet op 26 september open. "Dat is nog maar acht weken natuurlijk", relativeert Isabelle. Tuincentra moeten het natuurlijk hebben van de periode voor kerst.

Na een jaar lang tussen de bomen en kerstspullen zijn Jibbe en Isabelle iets minder enthousiast om thuis zelf de kerstboom nog op te tuigen. "Dan heb ik het wel gezien", lacht Jibbe.