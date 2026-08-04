Chinooks trekken veel bekijks bij de Maas in Maashees: 'Heel spectaculair'

De Chinooks trekken dinsdag veel bekijks in Maashees. De transporthelikopters uit Gilze-Rijen zijn ingezet om de grote bosbrand dicht bij de Brabantse grens te blussen. Ze halen hun bluswater uit de Maas bij Maashees, in de gemeente Land van Cuijk. Dit bijzondere tafereel willen veel mensen niet missen.

Maandag werden ook al twee Chinooks ingezet om de brand te blussen. Ze stopten in de avond toen het donker werd, om dinsdagochtend het blussen weer te hervatten. Om half negen vertrok de eerste Chinook richting Venray, rond tien uur gevolgd door een tweede. "Het is mooi om te zien, dit zie je niet alle dagen", zegt een man uit de regio die samen met zijn kinderen bij het water staat. "We zijn gisteravond ook al hier geweest. Toen stond het zwart van de mensen."

Drukte

Door de brand is het druk in Maashees. "Er wordt ook bluswater uit de Maas gehaald met een grote waterslang, die door het dorp richting Venray loopt", zegt de man. "Het is een komen en gaan van mensen uit het dorp. Er lopen brandweerlieden over straat en boeren en loonwerkers rijden met hun tractoren af en aan. Er is genoeg te zien. Deze Chinooks zijn natuurlijk mooi om te zien, maar de natuurbrand is verschrikkelijk." De transporthelikopters kunnen enorme hoeveelheden water vervoeren. "Er kan wel 5000 liter water in", zegt een jochie dat zijn ogen uitkijkt. "Dat heb ik van papa." Hij zit goed in de buurt. De waterzak wordt gevuld met ongeveer 7600 liter water.

Chinooks halen water uit de Maas (foto: Wilco Zonneveld).