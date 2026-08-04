Brand bij Brabantse grens opgeschaald, grote impact op omgeving

De bestrijding van de natuurbrand die sinds maandag woedt bij het Limburgse Oostrum, is opgeschaald naar GRIP 3. Dat betekent dat de situatie een grotere impact heeft op de omgeving en de regio. Brabant ligt op een steenworp afstand van de brand.

Ron Vostermans & Sander van Hirtum Geschreven door

Bij GRIP 3 wordt ook een Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) ingericht. Hierin werken de betrokken gemeenten en hulpdiensten nauw samen om besluiten te nemen over maatregelen voor de omgeving.