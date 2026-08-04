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Brand bij Brabantse grens opgeschaald, grote impact op omgeving
Vandaag om 12:12 • Aangepast vandaag om 13:58
De bestrijding van de natuurbrand die sinds maandag woedt bij het Limburgse Oostrum, is opgeschaald naar GRIP 3. Dat betekent dat de situatie een grotere impact heeft op de omgeving en de regio. Brabant ligt op een steenworp afstand van de brand.
Bij GRIP 3 wordt ook een Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) ingericht. Hierin werken de betrokken gemeenten en hulpdiensten nauw samen om besluiten te nemen over maatregelen voor de omgeving.
Michiel Uitdehaag, burgemeester van Venray, is nauw betrokken. Hij noemde de impact van de brand dinsdag groot en verwachtte dat er weinig van de natuur over zal blijven.
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