Ook Vught op het matje over onvoldoende opvangplekken voor asielzoekers

De gemeente Vught moet van Asielminister Bart van den Brink (CDA) uitleggen waarom ze niet genoeg opvangplekken voor vluchtelingen heeft. Ook moet de gemeente, net als dertien andere gemeenten in het land, afspraken maken met de minister over een locatie voor opvangplekken en een termijn waarop deze beschikbaar moet zijn.

Elke maand maakt de minister een aantal gemeenten bekend die niet aan hun wettelijke taak uit de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden bijvoorbeeld de gemeenten Gemert-Bakel en Valkenswaard al op het matje geroepen. In uiterst geval met dwang

De gesprekken die Van den Brink nu gaat voeren met burgemeesters en wethouders van de gemeenten moeten ervoor zorgen dat zij alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister, in plaats van de gemeente, een vergunning voor een opvanglocatie verlenen en zo opvang afdwingen.