Slang knapt onder druk passerende auto: ‘Bestuurder deed niks verkeerd’

Een brandweerslang in Maashees waarmee de natuurbrand net over de grens in Limburg werd geblust, is geknapt nadat er een auto overheen reed. Een buurtbewoner zag het gebeuren. "Volgens mij deed de bestuurder niks verkeerd en mocht ze daar rijden. De slang begaf het alleen onder het gewicht."

Maashees ligt tegen het gebied waar de brand woedt en daarom speelt het doorgaans rustige dorp in de gemeente Land van Cuijk nu een rol heeft bij de bestrijding van het vuur.

Zag het gebeuren

"Volgens mij mocht de auto gewoon rijden over de slang", vertelt de buurtbewoner die afgelopen nacht thuiskwam van vakantie. "Ik rook op afstand de rook die sterker werd naarmate ik dichter bij huis kwam. Bij het uitladen zag ik de auto over de slang rijden. De onderkant van de wagen kreeg een douchebeurt en toen had de straat er een fontein bij."

Brand stabiel

De geknapte slang wordt nog gewoon gebruikt voor de bestrijding van de brand. Volgens de plaatselijke brandweer is de kracht van de straal nog groot genoeg om mee te blussen.

Het vuur breidt zich dinsdagmiddag niet meer uit laat de veiligheidsregio weten. Er zijn wel zorgen over de wind die sterker wordt, dit kan de brand weer aanwakkeren.