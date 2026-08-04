Files rond Merwedebrug keren terug, en dus ook dit overlevingsshirt

De 'I Survived Merwedebrug'-shirts zijn terug van weggeweest. Tien jaar na de eerste editie brengt Niek van Oost (33) zijn ludieke shirts opnieuw uit. Met een nieuw ontwerp en een nieuw jaartal speelt hij in op de nieuwe verkeersproblemen rond de brug. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel.

Tien jaar geleden bedacht Van Oost het shirt als grap. Toen verkocht hij er ongeveer honderd. Nu de Merwedebrug opnieuw wordt aangepakt, dit keer aan de boogconstructie, werd de softwareontwikkelaar door zijn familie herinnerd aan zijn shirts uit 2016. De situatie voelt nu bekend: opnieuw zijn er omleidingen, files en frustraties, vooral onder vrachtwagenchauffeurs. Vrachtwagens mogen namelijk niet meer over de brug. "Dan kun je je er alleen maar over blijven ergeren, of je maakt er iets ludieks van waarmee je ook nog iets goeds kunt doen."

Van Oost dook opnieuw achter zijn computer en maakte een nieuw ontwerp voor het shirt én de website. "Ik heb het heel snel kunnen regelen", vertelt hij. Veel werk hoefde hij niet te doen: het ontwerp uit 2016 had alleen een kleine update nodig. Inmiddels zijn de eerste tien shirts verkocht. "Vooral aan familie, hoor", relativeert hij. "Dat is een makkelijk netwerk", lacht hij. "Maar het begint te lopen." Goed doel

Ongeveer een kwart van de opbrengst gaat naar International Justice Mission (IJM), een organisatie die zich wereldwijd inzet om mensen te beschermen tegen slavernij, uitbuiting en geweld. Van Oost is ook activist voor IJM Nederland. Niek: "Het shirt gaat over het overleven van een omweg en een flinke dosis verkeersellende. Tegelijkertijd zijn er wereldwijd naar schatting 50 miljoen mensen voor wie vrijheid helemaal niet vanzelfsprekend is. Daarom wil ik de aandacht rond de brug gebruiken om juist voor hen geld op te halen." De I Survived-shirts, hoodies en tassen zijn tijdelijk te koop via brugshirt.nl. Hier lees je alle verhalen over de Merwedebrug.