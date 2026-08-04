Speler krijgt schop tegen hoofd, maar verdachte wordt vrijgesproken

Een voetballer die werd verdacht van ernstig geweld tijdens een wedstrijd bij voetbalclub PCP in Breda is vrijgesproken. Bij een opstootje liep een speler van PCP een gebroken jukboog, een gebroken oogkas en een hersenschudding op. Volgens de rechtbank spreken de getuigen elkaar tegen en is het politieonderzoek onvolledig. Daardoor kan niet worden vastgesteld wie het slachtoffer heeft geslagen of geschopt.

Het geweld vond plaats op 25 februari 2024. Na ongeveer twaalf minuten spelen ontstond een opstootje tussen spelers van PCO Breda en SSW Dordrecht. Een voetballer van PCP Breda werd in zijn gezicht geslagen en kreeg, toen hij op de grond lag, een schop tegen zijn hoofd. De wedstrijd werd daarna definitief gestaakt. Verschillende verhalen

Het slachtoffer uit Breda wees een medespeler van de verdachte uit Dordrecht aan als degene die hem had geslagen. Vijf Bredase teamgenoten verklaarden juist dat de verdachte de eerste klap uitdeelde. De spelers en supporters ontkenden dat de verdachte iemand tegen het hoofd had geslagen of geschopt. Twee teamgenoten verklaarden zelfs dat hij juist achteruitliep toen het opstootje ontstond. Onduidelijkheid over rugnummers

Ook de verklaringen van de scheidsrechter waren volgens de rechtbank niet helemaal duidelijk. Kort na de wedstrijd vertelde hij de politie dat de speler met rugnummer 6 iemand op de kaak had geslagen. Ook zou hij hebben gezien dat de spelers met de nummers 4 en 6 sloegen of schopten.

Enkele dagen later schreef de scheidsrechter in een e-mail alleen nog dat nummer 6 een klap had uitgedeeld. Over de speler met rugnummer 4 schreef hij toen niets meer. De verdachte ontkende dat hij iemand had geslagen of geschopt. Hij zei bovendien niet te weten met welk rugnummer hij speelde. Beelden pas vlak voor rechtszaak toegevoegd

Er waren ook camerabeelden van het opstootje, maar die werden pas enkele dagen voor de rechtszaak aan het dossier toegevoegd. De beelden waren onduidelijk en de politie had niet beschreven wat er precies op te zien was. Volgens de rechtbank kan daarom niet met zekerheid worden vastgesteld dat de verdachte geweld heeft gebruikt of daar een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Hij is daarom vrijgesproken van zowel openlijke geweldpleging als mishandeling. Rechtbank haalt uit naar spelers

De rechtbank had kritiek op de spelers van het bezoekende team. Zij hebben volgens de rechters na bijna tweeënhalf jaar nog altijd geen openheid van zaken gegeven. Daardoor kan niemand strafrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden voor het geweld waarbij het slachtoffer ernstig gewond raakte. De rechtbank noemt dat extra schrijnend, omdat het incident grote gevolgen heeft gehad voor zijn leven. Het slachtoffer had aanvankelijk ruim 69.000 euro schadevergoeding geëist. Omdat de verdachte is vrijgesproken, kan de rechtbank die schadeclaim niet behandelen. Het slachtoffer kan de schadevergoeding eventueel nog via de civiele rechter proberen te krijgen.