'TikTok-terroriste' uit Tilburg krijgt geen straf maar rechters vragen hulp

Een Tilburgse tiener verspreidde via TikTok radicale terreurvideo's. Justitie klaagde haar aan voor deelname aan de 'elektronische jihad', maar de rechtbank ziet onvoldoende bewijs dat ze anderen aanzette tot terroristische daden en spreekt haar daarom vrij. Toch noemen de rechters de zaak 'zorgelijk en shockerend'.

Details over de zaak zijn niet bekend. Het proces tegen het meisje diende onlangs achter gesloten deuren bij de rechtbank in Breda. Uit het openbare deel van haar aanklacht wordt wel meer duidelijk. Propaganda vanuit Tilburg

Ze zou de fout in zijn gegaan toen ze pas 16 was. Via haar TikTok-account verspreidde ze vanuit Tilburg propagandavideo's van IS (Islamitische Staat). Op die video's is een voortvluchtige Belgische terrorist te zien die afreisde naar Syrië en daar een gevangene door het hoofd schiet. Ook Osama Bin Laden op een paard, een zelfmoordaanslag, een man die een bisschop in Syrië neersteekt en een aanslag in Sydney zijn te zien. Daarbij staan ook teksten over dat menselijke wetten slecht zijn en de sharia, de islamitische wetgeving, gevolgd moet worden. Het lijkt erop dat ze in de zomer van 2025 in beeld kwam bij de politie in Den Haag. Die volgde een verdacht TikTok-account, waarvan gebruikers zouden oproepen tot terreuraanslagen en martelaarschap. Vijftien aanhoudingen in het land

Op 10 februari dit jaar werden er door het hele land arrestaties verricht. Vijftien mensen werden toen opgepakt, van 16 tot 53 jaar oud. Een verdachte woonde in de regio Zeeland-West-Brabant. Vermoedelijk was zij dat.

Eind juli kwam ze voor de rechter in Breda, niet in het openbaar, omdat ze minderjarig was ten tijde van de verdenkingen. Inmiddels is ze 18 jaar. Uit haar vonnis blijkt dat het OM haar aanklaagde voor deelname aan IS en opruiing via TikTok. De officier van justitie verweet haar dat ze video's plaatste waarin de gewelddadige jihad en de martelaarsdood worden verheerlijkt en waarin wordt opgeroepen tot navolging daarvan. Welke straf het OM eiste, staat niet vermeld. Geen bewijs meer beschikbaar

Haar advocaat bepleitte vrijspraak, omdat haar video's niet bewaard zijn gebleven. Nu dat bewijs er niet is, blijkt nergens uit dat ze anderen aanzette tot terreur, was de boodschap. De rechtbank gaf de advocaat daarin gelijk. Wat er precies in die video's te zien was, is niet meer vast te stellen omdat ze niet zijn bewaard, oftewel veiliggesteld. In het dossier zitten alleen 'beperkte beschrijvingen' van de beelden, schrijft de rechtbank. Daaruit komt niet naar voren dat ze strafbare oproepen deed. Toch stellen de rechters dat er wel degelijk iets aan de hand was. "Hoewel de (beschrijving van de) video's zonder meer zorgelijk en in enkele gevallen zelfs shockerend zijn te noemen, en de rechtbank niet kan uitsluiten dat verdachte zonder het ingrijpen van justitie verder was geradicaliseerd, kunnen de video's die verdachte op haar TikTok-account heeft geplaatst en herplaatst op basis van de beschrijvingen die zich in het dossier bevinden niet als opruiend worden beoordeeld. Verdachte dient daarom te worden vrijgesproken..." In deze aflevering van de podcast Kort en Bondig kan je meer horen over radicalisering onder jongeren:

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Hulpverlening ondanks vrijspraak

Omdat ze is vrijgesproken, kan er geen verplichte hulpverlening voor haar komen. Ze is wel onderzocht: de jeugdreclassering en de Raad voor de Kinderbescherming kennen haar. Er liggen allerlei adviezen om haar te helpen, zoals begeleid of beschermd wonen en therapie, maar ook theologische begeleiding via het Landelijk Steunpunt Extremisme, waarbij aandacht wordt besteed aan haar religieuze identiteitsontwikkeling. De rechtbank heeft erop aangedrongen dat hulpverlening in haar belang is, omdat er echt iets aan de hand is met haar. "Het ligt dan ook in de rede dat de huidige hulpverlening in een vrijwillig kader aan verdachte zal worden aangeboden. De rechtbank hoopt dat verdachte hiervan gebruik zal gaan maken."