Floddertje op het witte doek, deze Helmondse wijk krijgt een glansrol

Een bijzondere gebeurtenis in de schilderachtige wijk Brandevoort in Helmond. Daar zijn deze week de opnames gestart van een nieuwe Nederlandse speelfilm. Hoofdpersoon is niemand minder dan Floddertje, het ondeugende karakter uit het boek van Annie M.G. Schmidt. De boeken zijn weer flink in populariteit aan het toenemen, merkt ook Floddertje-fan en kinderboekenwinkeleigenaar Jozefien de Leest.

De filmmakers hielden woensdag de kaken nog stijf op elkaar over hoe de film eruit komt te zien. De straten zijn afgesloten, maar voorbijgangers of nieuwsgierigen mogen wel komen kijken. Volgens het pr-bureau zit er nog veel tijd tussen de opnames en de officiële releasedatum. Die is nog niet bekend, maar moet ergens in 2027 vallen. Enkele nieuwsgierige wijkbewoners komen kijken bij de filmopnames. Zo ook de 11-jarige Elena de Jong met haar vader Marijn. Van Annie M.G. Schmidt had Elena nog nooit gehoord. "Maar toen pappa zei, Jip en Janneke, toen wist ik het wel. Jip en Janneke vind ik heel grappig en las ik veel toen ik jong was. Ze zijn soms best handig en soms niet en beleven veel avonturen."

"Heel leuk dat de wijk zo in beeld komt."

Van Floddertje hoort Elena voor het eerst. En de filmopnames vindt ze erg leuk. "Het is heel cool, want normaal gesproken gebeurt er nooit iets in de wijk." Elena had graag meegedaan als figurant, want die oproep had ze gezien. "Maar we zijn dan net op vakantie, toen ze erom vroegen." Ook vader Marijn vindt het leuk voor de wijk dat er een film komt. "Heel leuk dat de wijk zo in beeld komt."

Jozefien de Leest vindt het ook spannend dat er een film komt van Floddertje. Ze runt kinderboekenwinkel De Boekenberg in Eindhoven en boeken van Annie M.G. Schmidt prijken in de etalage. Bij het openen van de deur is de kans aanwezig dat de klant wordt begroet door Otje, het hondje van Jozefien. Floddertje had ook een hondje, Smeerkees genaamd. "Maar dat vonden we een beetje een gemene naam voor een hondje", lacht Jozefien. "En dus werd het Otje."

"Lekker eigenwijs en fantasierijk."

Otje is ook een geliefd karakter van Annie M.G. Schmidt. Ze kan met dieren praten en rijdt met haar vader, die kok is, rond in een busje. Samen beleven ze allerlei avonturen. De karakters van Schmidt hebben volgens Jozefien veel gemeen. "Ze zijn lekker eigenwijs en fantasierijk. Eigenlijk hebben ze helemaal geen ouders nodig. Ze bepalen zelf wel hoe ze hun leven leiden."

Jozefien de Leest en haar hondje Otje (Foto: Alice van der Plas)

Ook Floddertje is eigenwijs. "Maar ze kan ook heel lief zijn", zegt Jozefien. "Ze kan zorgen voor andere mensen. Op de voorkant van het boek kun je zien hoe ze tomatensoep voor haar moeder maakt." Al snel gaat het mis en de tomatensoep zit overal. Floddertje staat erom bekend dat ze nog geen half uur schoon kan blijven.

"Annie M.G. Schmidt is Nederlands cultureel erfgoed."