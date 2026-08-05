Geschokte reacties na brand in buurthuis: ‘Wordt steeds erger hier’

Een brand in buurthuis De Jagershoef in Eindhoven zorgt voor geschokte reacties. De politie houdt rekening met brandstichting. Buurtbewoners zeggen dat er al langer overlast is in de wijk. "In 25 jaar is het nog niet zo erg geweest."

Zwartgeblakerde stukken hout liggen naast het buurthuis aan de Lohengrinlaan. Ook al moet de precieze oorzaak nog worden onderzocht, buurtbewoners wijzen naar een voetbalveld dat direct naast de plek van de brand ligt. "Daar hangt zoveel tuig", vertelt buurtbewoner John. "Dat is niet normaal." Bewoners klagen al langer over overlast

"Elke week is het raak. Een wieldop van mijn auto is vlak voor mijn vakantie losgedraaid. Ook is er laatst een winkelwagen met troep erin in brand gestoken", vertelt de 50-jarige buurman Roel, wijzend naar het Cruyff Court. "Het wordt steeds erger. Wel is er meer politie de laatste weken." Ook klaagt hij over knalvuurwerk en auto's die met hoge snelheid rondjes rijden.

De schade bij daglicht is groot (foto: Raymond Merkx).

Herrie door muziek, motoren of auto's: bewoners klagen steen en been. Een buurman vult aan vanuit zijn raam: "Ik slaap er slecht van. Huurfietsen worden op de grond gesmeten."

De brand doet hem veel. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik schrik mezelf kapot. Dat voetbalveld moet gewoon weg."

Scooter gehoord vlak voor de brand

Agenten hebben met omstanders gesproken. Zij vertelden dat ze vlak voor de brand een scooter met hoge snelheid hadden horen wegrijden. De brand was snel onder controle, maar er kwam veel rook vrij die over Woensel trok.

De schade bij daglicht is groot (foto: Raymond Merkx).

Een politiewoordvoerder vertelt woensdagochtend: "De brand was redelijk lokaal en snel uit. De geluiden van de buurt nemen we mee in het onderzoek. We houden rekening met brandstichting, maar kunnen een andere oorzaak niet uitsluiten." Exacte oorzaak brand nog onduidelijk

Ook woensdag wordt er nog onderzoek gedaan naar de precieze oorzaak. Een andere buurtbewoner opperde zelf dat het om kortsluiting zou kunnen gaan, maar dit is niet bevestigd. Het wijkcentrum zegt dat het nog niet is geïnformeerd door de brandweer of politie over de exacte toedracht.

Wijkcentrum nog niet open

"We zijn enorm geschrokken van de brand", vertelt een woordvoerder van woningcorporatie Wooninc, dat het activiteitencentrum in 2009 van de gemeente kocht. "De impact is in ieder geval groot, niet alleen voor het wijkcentrum zelf, maar ook voor de vele bewoners, vrijwilligers en organisaties die gebruikmaken van de locatie." Onduidelijk is nog wanneer het wijkcentrum weer open gaat. Sommige activiteiten worden verplaatst.