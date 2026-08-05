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Ruiten van zeker 12 auto's ingeslagen, ook zonnebril uit auto gejat

Vandaag om 11:54 • Aangepast vandaag om 13:39

De ruiten van twaalf auto's aan de Slingerweg in Breda zijn ingeslagen. Ook zijn er spullen uit zeker één van de auto's gestolen. Agenten denken dat dit in de nacht van dinsdag op woensdag rond vijf uur is gebeurd.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

In een van de auto's lag ook bloed. Agenten die naar de Slingerweg kwamen, hebben woensdagochtend al acht aangiftes opgenomen. Er wordt nog contact gezocht met de eigenaren van de overige auto's.

Uit een van de auto's is in ieder geval een dure zonnebril gestolen. De auto's stonden geparkeerd op een bedrijventerrein. Er is nog niemand aangehouden voor de vernielingen en diefstal.

De politie laat woensdagmiddag weten dat zij sinds januari dit jaar al tien meldingen heeft ontvangen van soortgelijke incidenten.

Uit zeker één auto werd een zonnebril gestolen (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
Uit zeker één auto werd een zonnebril gestolen (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).

Eerder raak
In januari van dit jaar werden zo'n tien minuten verderop, aan de Lunetstraat, elf autoruiten ingeslagen. Toen werden ook spullen uit auto's gestolen, waaronder een huissleutel.

De schade aan de auto's was destijds groot. Er werd een 49-jarige man uit Breda aangehouden. De politie heeft geen aanleiding om te denken dat deze incidenten verband houden met elkaar.

Het glas ligt nog op straat (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
Het glas ligt nog op straat (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).

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