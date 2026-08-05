ZLTO roept op tot 'massaal' boerenprotest tijdens debat Provinciale Staten

Boerenbelangenorganisatie ZLTO roept 'boeren en burgers' op om vrijdag 14 augustus 'massaal' naar het provinciehuis te trekken. Op die dag debatteren Provinciale Staten over het voornemen van het college om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken.

De ZLTO legt in haar oproep de nadruk op een 'vreedzaam, waardig en publieksvriendelijk' protest. In het verleden sloegen boerenprotesten van andere organisaties om in een grimmige sfeer. Zo stuurde het radicale Farmers Defence Force (FDF) deurwaarders naar Statenleden van coalitiepartijen .

ZLTO waarschuwt voor gevolgen intrekking

"ZLTO zal een indringend protest laten horen", zegt ZLTO-voorzitter Angelique Huijben. "Indringend, waardig en publieksvriendelijk. Het is wenselijk dat zoveel mogelijk boeren, tuinders en burgers die de producenten van gezond, vers voedsel en fijn groen een warm hart toedragen, ook aanwezig zijn. Als dit voornemen om vergunningen in te trekken werkelijkheid wordt, dan is straks iedere ondernemer in Noord-Brabant vogelvrij."

Borden langs de weg

Het protest beperkt zich niet tot het provinciehuis: de organisatie is van plan om borden met uitspraken langs wegen te plaatsen, zoals 'zonder vertrouwen kun je niets verbouwen' en 'wie twijfel zaait, oogst geen vooruitgang'.

Volgens Huijben bevestigt 'een recente peiling weer dat het overgrote deel van de Nederlanders het werk van boeren en tuinders waardeert'. "Die sympathie willen we behouden."