Jager in bos reageert niet op politie maar dankzij waarschuwingsschoten wel

De waarschuwingsschoten die dinsdagmiddag werden gelost op een veld in Overloon waren nodig om contact met een jager te krijgen. De man was met de juiste papieren aan het jagen in de bossen bij het Schaartven, maar de politie was daar niet van op de hoogte waardoor ze aansloegen op de schoten.

Het is geen harde regel, maar het is voor de politie wel handig als jagers bij de meldkamer melden dat ze gaan jagen. Zo kunnen de hulpdiensten het beter plaatsen als er in een bepaald gebied schoten worden gehoord.

Politie kon geen contact krijgen

Dat was de jager in Overloon dinsdag waarschijnlijk vergeten, want agenten die in de buurt van de bossen waren, hoorden schoten en gingen een kijkje nemen. De schoten kwamen uit een voertuig.

Meerdere pogingen van de agenten om contact te leggen, mislukten. Daarom losten zij waarschuwingsschoten in de lucht. Deze trokken wél de aandacht van de jager.

Onderzoek loopt nog

De man is niet aangehouden, want hij kon de juiste papieren laten zien. Er wordt nog wel onderzocht of hij aan alle voorschriften voldeed. Over de inhoud van dit onderzoek wil de politie verder niets kwijt.