Gevluchte Wahida wil brug slaan tussen 2 kampen in Engelen, door te praten

In een knalgele, traditioneel Afghaanse outfit loopt Wahida Sharifi door Engelen. Het dorpje dat in tweeën is gesplitst vanwege de komst van een asielopvang. Aan haar hand heeft ze een karretje met daarop een bord: ‘wandeltocht van mens tot mens’. Ze vluchtte zelf 26 jaar geleden uit Afghanistan en kan het niet aanzien hoe het er momenteel aan toe gaat in dit schattige dorpje aan de Dieze.

Wahida belde woensdagmorgen eerst aan bij mensen die niet zoveel problemen hebben met de komst van het azc. Die waren niet zo moeilijk te vinden want er hangen overal nog posters van Vluchtelingenwerk: veel inwoners van het dorp laten die bewust hangen. Ze werd door de voorstanders een aantal keren gastvrij ontvangen en vriendelijke te woord gestaan. En dat was, even later, ook zo bij de tegenstanders van het azc. Die wilden best even uitleggen waarom ze de opvang niet willen. Maar met naam en toenaam genoemd worden, of op de foto, dat wilden ze niet.

Dat zegt veel over het vriendelijk ogende dorpje vol met historische huizen. Dat werd overspoeld door media, toen ineens heel veel huizen werden beklad. Maar nog erger, veel inwoners staan lijnrecht tegenover elkaar als het om de komst van het azc gaat. Met bedreigingen over en weer. Iedereen verlangt eigenlijk weer naar rust.

"Midden in de nacht gingen we weg en ik wist niet waar we terecht konden komen"

Wahida vindt het verschrikkelijk. Ze is zelf vluchteling: 26 jaar geleden vluchtte ze uit Afghanistan, voor de Taliban, en ze kwam in Nederland terecht. “Ik werkte als docent , maar vrouwen mogen van de Taliban niet werken. Ik moest wel vluchten en dat was heel heftig. Midden in de nacht gingen we weg en ik wist niet waar we terecht konden komen.”

Wahida en haar toen 3-jarige dochter voelden zich meteen welkom in Nederland. Ze werden gastvrij ontvangen. Maar de laatste jaren herkent ze dat dat gastvrije Nederland niet meer, zo zegt ze: “Elke ochtend als ik wakker word, wil ik me onder de dekens verstoppen door al die negatieve berichten over vluchtelingen." Als ik mensen hoor zeggen “Ga terug naar je eigen land dan denk ik, ik heb geen land meer, Nederland is mijn land. Ik word er bang van en het doet pijn." En dus wil ze iets tegen die negativiteit doen.

"Ga met elkaar om de tafel en praat.”