Explosie en 'geweld en bedreigingen': cameratoezicht in straat in Zundert

Er komt per direct cameratoezicht in de Zaaier in Zundert. In de straat werd dinsdagnacht de voordeur van een huis vernield door een explosie. Volgens de gemeente Zundert vonden er eerder 'meerdere geweldsincidenten en bedreigingen' plaats in de straat.

De bewoonster van het huis waar de explosie plaatsvond, werd dinsdagnacht rond drie uur wakker van het brandalarm . Ze zag vervolgens een groot gat in haar voordeur zitten. Er vielen geen gewonden bij de explosie. De politie doet onderzoek.

'Besluit in overleg genomen'

Burgemeester Joyce Vermue nam woensdagmiddag het besluit om per direct camera's in de straat te plaatsen. Dat gebeurde na overleg met de politie en de officier van justitie, vertelt ze.

"De afgelopen periode hebben zich meerdere ernstige incidenten voorgedaan. Dat heeft een grote impact op de buurt en zorgt begrijpelijkerwijs voor gevoelens van onveiligheid onder bewoners."

Met het instellen van cameratoezicht neemt de gemeente volgens haar 'de maatregelen die nodig zijn om de openbare orde te handhaven, de veiligheid te vergroten en herhaling te voorkomen'.