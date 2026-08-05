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PSV wijst voorstel schorsing van drie duels voor Veerman af

Vandaag om 20:29
Joey Veerman kon al na tien minuten inrukken met een rode kaart op zak (foto: ANP)
Joey Veerman kon al na tien minuten inrukken met een rode kaart op zak (foto: ANP)

PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal van drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk, voor Joey Veerman. De middenvelder kreeg zondag in de verloren wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen AZ (0-4) een rode kaart.

Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Veerman werd binnen tien minuten weggestuurd na een overtreding op Mexx Meerdink. Hij raakte zijn tegenstander met zijn schoen aan het hoofd na een duel om de bal. "Iedereen zag dat dit absoluut niet mijn bedoeling was. Ik wilde de bal wegtikken. Dit is ook de eerste rode kaart van mijn carrière. Heel ongelukkig", zei Veerman na afloop.

PSV-iconen Willy en René van de Kerkhof waren het daar na afloop overigens niet mee eens. In de Willy en René Podcast van Omroep Brabant was het duo vernietigend over de overtreding van de middenvelder.

PSV begint zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. 

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