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Treinverkeer tussen Boxmeer en Venray hervat
Vandaag om 05:58 • Aangepast vandaag om 07:21
Het treinverkeer tussen Boxmeer en het Limburgse Venray is in de vroege donderdagochtend volledig hervat. Dat maakte Arriva bekend. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag een paar dagen stil vanwege de natuurbrand in Noord-Limburg.
Arriva zette tot donderdagochtend bussen in op het traject tussen Boxmeer en Venray. Sinds woensdagmiddag heeft de brandweer de brand in natuurgebied Boschhuizerbergen bij Venray onder controle. Tussen Boxmeer en Nijmegen reden al geen treinen door werkzaamheden. Daar worden nog steeds bussen ingezet.
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