Cocaïne en cash geld gevonden in auto die werd achtervolgd vanaf de A58

De Belgische politie heeft een 'aanzienlijke hoeveelheid' cocaïne en cash geld in beslag genomen na de achtervolging van een auto die woensdagavond werd ingezet op de A58 bij Tilburg. De drugs en het geld werden in de auto gevonden. Dat meldt de krant Gazet van Antwerpen (GVA). De achtervolging eindigde met een crash in Borgerhout, een stadsdeel van Antwerpen.

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De automobilist reed richting Tilburg. Op de N65 draaide de bestuurder om en ging deze met hoge snelheid richting Breda om vervolgens in België uit te komen. Daar nam de Belgische politie de achtervolging over van de Nederlandse collega's. Volgens de krant Gazet van Antwerpen ging het om een Franse Audi die via de A19 richting Antwerpen reed. De auto reed in Borgerhout tegen twee geparkeerde auto's en kwam tot stilstand tegen een fietsenstalling. Niemand raakte gewond.

Aangehouden

In de auto is cocaïne en cash geld gevonden, meldt GVA. De bestuurder is aangehouden. Een woordvoerder van de politie in Antwerpen bevestigt desgevraagd dat er spullen in het voertuig zijn gevonden, maar kan niet zeggen of dit om cocaïne en cash geld gaat. Wel is voor de politie duidelijk dat de man 'bezig was met handel in verdovende middelen'. Er was een vermoeden dat vanuit de auto die achtervolgd werd spullen waren gedumpt langs de A58 bij Tilburg Reeshof. Daarom werden woensdagavond de oprit Reeshof en een rijstrook afgesloten zodat er onderzoek kon plaatsvinden in de bosjes. Een speurhond kwam hiervoor naar Tilburg. Een deel van de A58 was lange tijd afgesloten. De politie rijdt soms snoeihard en je hoort de sirenes al van veraf aankomen. Soms moeten zij de verkeersregels overtreden, bijvoorbeeld tijdens een politieachtervolging. Maar wat mag de politie allemaal in het verkeer? Staat de politie boven de wet? Wanneer mag de politie sirenes en zwaailichten inzetten? En wat mag tijdens een politieachtervolging? Onze verslaggeefster Ilse zocht het voor je uit: