Ook festival in Rosmalen past vuurwerkshow aan vanwege droogte

Het festival Annihilation Outdoor op het Autotron in Rosmalen sluit zaterdag af met een aangepaste vuurwerkshow vanwege de aanhoudende droogte. De organisatie neemt extra maatregelen, zoals minder zwaar vuurwerk en het afschieten vanuit zeecontainers.

Twee weken geleden moest een vuurwerkshow van technofestival Tegendraads op hetzelfde terrein ook al worden aangepast vanwege de droogte. Bewoners van 't Soperse Bos in Vinkel, vlak bij het festivalterrein, lieten toen weten zich al langere tijd zorgen te maken over brandgevaar. "We zien de afgelopen weken wat enorme bosbranden in Zuid-Frankrijk en Spanje teweegbrengen. Wij moeten er niet aan denken dat we hier alles moeten achterlaten", vertelde bewoner Margriet Stelt. Minder zwaar vuurwerk en extra blusmiddelen

De organisatie van Annihilation Outdoor laat weten dat ze op dezelfde manier extra rekening houden met de droogte. "Dus dat wordt wederom met een beperktere vuurwerkshow", aldus de organisatie.

Een beperktere vorm houdt in dat er geen vuurwerk wordt gebruikt dat bij de F4-categorie hoort. Daaronder valt vuurwerk dat veel gevaar kan opleveren en dat alleen bestemd is voor professioneel gebruik. Ook wordt bij de theatervuurwerk-effecten gekozen voor effecten met minder 'fallout'. Dat betekent dat er minder vuurwerk zal zijn waarbij brandende resten en andere materialen naar beneden kunnen vallen. Andere maatregelen zijn: minder vanuit schuine hoeken schieten zodat er minder materiaal op de grond terechtkomt. En de cakeboxen, dat is een soort siervuurwerk, zijn van een kleiner kaliber. Ze worden minder breed op het terrein geplaatst en het siervuurwerk wordt vanuit zeecontainers geschoten om vonken en fallout te beperken. Daarnaast staan extra blusmiddelen klaar en er zijn vuurwerkdeskundigen en brandwacht bij de show aanwezig om alles goed in de gaten te houden. In gesprek met bezorgde bewoners

Volgens een woordvoerder van de provincie heeft de Omgevingsdienst Midden-West Brabant (OMWB) telefonisch contact gehad met een aantal bezorgde bewoners. "En hen uitgelegd dat er nog minder vuurwerk wordt afgestoken dan tijdens het eerdere festival Tegendraads. Veiligheid staat hierbij voorop."