Nina Broers verrast door internationale filmprijs: 'Supervet'

Filmmaker Nina Broers uit Veldhoven heeft een internationale prijs gewonnen in de categorie Experimenteel. De onderscheiding kreeg ze voor haar persoonlijke korte film Waar is mijn libido?. Maar of het om goud, zilver of brons gaat, blijft nog even geheim. De ontknoping volgt pas op 14 september op het internationale film festival in Toronto. "Door deze prijs mag ik mij aanmelden voor de Oscars", vertelt Nina Broers donderdagochtend aan NPO Radio 1.

"En toen werd het nieuws ineens gedropt, supervet", vertelt de filmmaker over het moment waarop de uitslag bekend werd. Dit gebeurde dinsdagavond tijdens een online groepsbijeenkomst van de Student Academy Awards, die de prijzen uitreikt. "Iedereen die iets had ingestuurd in de categorie Experimenteel zat in dat gesprek." "Deze twee dagen waren heel overweldigend", vertelt ze. "Dat videogesprek was dinsdagavond en woensdagavond ging het persbericht eruit. Donderdagochtend stond de telefoon roodgloeiend. Het is chaos, haha." Persoonlijke interview

Waar is mijn libido? draait om een persoonlijke zoektocht. "Het gaat over twee acteurs die scènes naspelen uit mijn dating- en relatieverleden. Om te kijken waar, hoe en wat er misschien is misgegaan."

In de film onderzoekt ze waarom haar libido jarenlang afwezig leek. Ze bezocht onder meer seksuologen en andere artsen, maar vond daar geen oplossing. "Ik heb nergens echt een stap vooruit kunnen zetten", vertelt ze. Tijdens het maken én vertonen van de film kwam er uiteindelijk wel een nieuw inzicht. "Ja, vanuit het publiek zijn er wel nieuwe inzichten geweest waaruit zou blijken dat ik wat voorzichtig ben. Dat was heel mooi." Nieuwe kansen

Dat Nina Broers een internationale prijs heeft gewonnen is zeker, maar ze weet nog niet welke prijs ze precies heeft gewonnen en wat de jury goed vond aan haar film. Dat hoort ze pas op 14 september tijdens het Toronto International Film Festival in Canada. Ook weet ze niet wat er precies wordt bedoeld met de vermelding dat ze wordt opgenomen in een netwerk van filmmakers, wat onderdeel is van de prijs. "Het is vreemd dat ik nog zo weinig weet, maar ook wel fijn om mij daaraan over te geven." Daarnaast mag ze haar film aanmelden voor de komende Oscar-editie. "Voor nu laat ik alles even op me inwerken en straks, in september, ga ik er helemaal voor", vertelt ze enthousiast. De Veldhovense wil nog geen uitspraak doen over of ze goud, zilver of brons wint. "Maar misschien ga ik wel even kijken wat mijn concurrenten hebben gemaakt. Die heb ik nog niet gezien en daar ben ik wel nieuwsgierig naar."

Eerder al bekroond Het is niet de eerste prijs voor Waar is mijn libido?. De film werd in april 2025 uitgeroepen tot Beste Nederlandse Korte Film tijdens het Go Short Festival in Nijmegen.