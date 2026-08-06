Opluchting én verdriet na brand camperstalling: ‘Daar gaat de vakantie’

Het is donderdag een komen en gaan van verontruste camper- en caravaneigenaren bij een stalling in Uppel, vlak bij Almkerk. Een grote brand legde woensdagavond acht campers in de as. Donderdagochtend komen de eigenaars kijken of hun eigen voertuig nog heel is.

Henri de Graaff uit Werkendam, die over twee weken met vakantie gaat, is opgelucht. "Op wat vocht na valt het gelukkig mee”, zegt hij. Toen zijn zoon hem woensdagavond belde over de brand , ging hij direct kijken. “Ik schrok natuurlijk, maar ik mocht er niet dichtbij komen", vertelt hij. Daarom ging hij naar de andere kant van het terrein. “Daar zag ik de vlammen. Het bleek dat het vuur buiten was, maar de loods was ook verhit en het dak was kapot.” Ondertussen heeft Henri aangeboden om te helpen bij het opruimen als dat nodig is.

Met grote onzekerheid rijden de kampeerliefhebbers het terrein tegenover de watertoren op om te kijken of hun caravan of camper beschadigd is. “Ik dacht: daar gaat die. Einde verhaal, geen vakantie", vertelt een oudere man die is niet verzekerd voor brand in de loods.

Adri van Voorsten uit Werkendam komt samen met haar man poolshoogte nemen. Ook zij zitten in onzekerheid. “Je zet de caravan daar neer en zij geven hem een plaatsje, dus je weet niet in welke loods die staat.” Gelukkig voor haar bleef hun vakantievoertuig gespaard.

De hulpdiensten kwamen woensdagavond met veel materiaal op de brand af. Acht campers konden niet meer gered worden. De brandweer voorkwam wel dat het vuur oversloeg naar de andere loodsen. Over de oorzaak van de brand is niets bekend, het onderzoek loopt nog. “Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. En het is maar materiaal, dat is te vervangen”, zegt Adri.

Grote zwarte rookwolken

Ook voor Rinus van As was het schrikken. Hij komt uit Almkerk en zag de grote zwarte rookwolken opstijgen. Zijn zwager woont dichtbij de stalling en Rinus was even bang dat de brand bij hem woedde. “Ik ben erheen gefietst en zag heel veel rook. Het bleek dat de brand bij de caravanstalling was.”

Ondertussen rijdt er alweer een nieuwe eigenaar het terrein op. Een man uit Nieuwendijk is benieuwd hoe zijn caravan eraan toe is. “Via onze zwager hoorden we dat de stalling in de fik stond. Dan zie je de foto’s en denk je: dat is niet mals.” Ook hij kreeg goed nieuws, met zijn caravan is niks aan de hand. Dat komt hem goed uit want in september staat een vakantie gepland. De bestemming is nog niet bekend. “Maar we hangen de caravan eraan en gaan.”