Voor kinderen in azc is de zomervakantie lastig, dus komt het theater langs

Voor kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum is de zomervakantie vaak een moeilijke periode. De school is gesloten, er is weinig te doen en terwijl leeftijdsgenoten op vakantie gaan, blijven zij noodgedwongen in het azc. Het Wolkentheater houdt daarom al meer dan dertig jaar een zomertournee die draait om plezier, fantasie en ontmoeting in azc's. Donderdag was de karavaan neergestreken in het azc in Gilze, waar de voorstelling 'Circus de Blauwe Olifant' werd gespeeld.

"Is er echt een olifant?", vraagt een zesjarig meisje uit Eritrea als ze hand in hand met haar zevenjarige Somalische vriendinnetje de oude gymzaal bij het azc in Gilze binnenkomt. Onderling praten ze gebrekkig Engels, maar in het Nederlands kan ze heel goed uitleggen dat ze vooraan wil zitten en dat de voorstelling maar snel moet beginnen. In de gymzaal is een piste opgebouwd met allerlei circusattributen waarmee de kinderen mogen spelen.

"Het is heel leuk om mee te mogen optreden en het vangen van de olifant was niet zo moeilijk."

Het Wolkentheater werd in 1993 opgericht door vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië. Sindsdien bezoekt de organisatie jaarlijks asielzoekerscentra in heel Nederland om kinderen met een vluchtverhaal een moment van ontspanning, verwondering en verbondenheid te bieden.

Elmar Hofstee, die in het dagelijks leven goochelaar is en vandaag optreedt als circusdirecteur, doet inmiddels al vijf jaar mee. "Ik doe dit nu zelf vijf jaar en het is heel erg leuk. De voorstelling lost de problemen van deze kinderen niet op, maar geeft hun wel een dag waarop ze weer onbevangen kunnen lachen, spelen en dromen. En het belangrijkste is dat iedereen kan meedoen."

Elmar Hofstee

En dat blijkt wel als de voorstelling begint. Op de gymbanken rond de piste zitten zo'n 50 van de 350 kinderen die op dit moment in het azc in Gilze wonen. Als er vrijwilligers worden gevraagd, gaan bijna alle vingers de lucht in en mogen de kinderen mee jongleren, balanceren en goochelen. In de hele voorstelling speelt een blauwe olifant een rol. Hij verdwijnt bij een goocheltruc, zweeft door de lucht als een acrobaat en komt levensgroot tevoorschijn tijdens de finale. De achtjarige Julia mocht de olifant na een acrobatische vlucht door de lucht opvangen. "Het is heel leuk om mee te mogen optreden en het vangen van de olifant was niet zo moeilijk", vertelt ze stralend.

"Het is heel leuk om zonder woorden contact te krijgen en samen met de kinderen een leuke voorstelling te maken."

Clown Erik van der Steen uit Drunen speelt samen met zijn vrouw Carla de voorstelling. "De kinderen kunnen lekker even alle zorgen vergeten en helemaal weer kind zijn", zegt Erik. "We hebben ook projecten in Kenia en Roemenië gedaan, dus we kennen de doelgroep. Toen waren het weeskinderen en nu kinderen die uit hun land zijn gevlucht. Het is heel leuk om zonder woorden contact te krijgen en samen met de kinderen een leuke voorstelling te maken." En dat lukt. Er wordt gelachen en geapplaudisseerd door de kinderen terwijl het verhaaltje van de blauwe olifant zich ontvouwt. Als er tijdens de finale dan ook echt een grote blauwe olifant tevoorschijn komt, is iedereen ondertussen helemaal opgegaan in het verhaal. De zevenjarige Aisha uit Somalië mag samen met twee vriendinnetjes de olifant de piste in begeleiden. Ze straalt als de andere kinderen voor haar applaudisseren.