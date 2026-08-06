Foto op telefoon leidt politie naar viertal na bedreiging burgemeester
Vier mannen zijn donderdag opgepakt voor het bedreigen van burgemeester Paul Depla van Breda. Dit nadat er in maart een spandoek met een doodsbedreiging aan een pand aan de Meidoornstraat hing. Het gaat om mannen van 16, 32 en 34 jaar oud uit Breda en om een 24-jarige inwoner van Oosterhout. Dat meldt de politie.
'Depla dood', stond er op het spandoek. Dat doek werd opgehangen bij een kroeg toen supporters van NAC Breda samenkwamen voor de wedstrijd NAC Breda – Feyenoord.
De bedoeling was dat zondag voorafgaand aan het avondduel met Feyenoord bij een café in de stad een zogenoemde pre-party zou worden georganiseerd. De gemeente gaf daarop een waarschuwing af dat er bij ongeregeldheden consequenties zouden volgen. De eigenaren van dat café besloten toen om een streep door de festiviteiten te zetten.
Een groep supporters kwam die zondagmiddag bij elkaar bij het café aan de Meidoornstraat. Daar werd enige tijd een spandoek met de doodsbedreiging opgehangen.
De burgemeester deed aangifte en de politie begon een onderzoek. De politie kwam de verdachten op het spoor dankzij informatie uit de telefoon van een NAC-supporter.
Een aantal NAC-aanhangers werd op 10 mei aangehouden na de wedstrijd NAC-Heerenveen. Toen zijn onder meer mobiele telefoons van de verdachten in beslaggenomen. De politie vond op een van die telefoons een foto van het spandoek met de bedreiging. Op die foto werden de vier verdachten herkend, meldt de politie.
De vier mannen worden verhoord. De politie gaat verder met het onderzoek.