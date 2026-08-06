Foto op telefoon leidt politie naar viertal na bedreiging burgemeester

Vier mannen zijn donderdag opgepakt voor het bedreigen van burgemeester Paul Depla van Breda. Dit nadat er in maart een spandoek met een doodsbedreiging aan een pand aan de Meidoornstraat hing. Het gaat om mannen van 16, 32 en 34 jaar oud uit Breda en om een 24-jarige inwoner van Oosterhout. Dat meldt de politie.

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'Depla dood', stond er op het spandoek. Dat doek werd opgehangen bij een kroeg toen supporters van NAC Breda samenkwamen voor de wedstrijd NAC Breda – Feyenoord. De bedoeling was dat zondag voorafgaand aan het avondduel met Feyenoord bij een café in de stad een zogenoemde pre-party zou worden georganiseerd. De gemeente gaf daarop een waarschuwing af dat er bij ongeregeldheden consequenties zouden volgen. De eigenaren van dat café besloten toen om een streep door de festiviteiten te zetten.