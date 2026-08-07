Efteling komt met eerste zelfrijdende bus in Brabant
Bezoekers van de Efteling kunnen binnenkort instappen in een ‘bijzondere’ bus. Vanaf volgende week woensdag rijdt er bij het attractiepark een zelfrijdende pendelbus. Het is de eerste keer dat een grote zelfrijdende bus in Brabant de openbare weg op gaat.
De bus rijdt tussen de reguliere bushalte aan de Europalaan en de verschillende verblijfsaccommodaties van de Efteling, zoals het Efteling Wonder Hotel, Bosrijk, Loonsche Land en Villa Pardoes. Een rit duurt ongeveer twintig minuten. In de bus is plaats voor twintig passagiers. Van woensdag tot en met zondag kun je er gratis gebruik van maken.
Het is pas de tweede keer in Nederland dat een zelfrijdende bus op de openbare weg wordt ingezet. Alleen in Rotterdam rijdt al een vergelijkbare bus mee in het openbaar vervoer.
Chauffeur blijft aan boord
Volgens de Efteling zullen de meeste reizigers waarschijnlijk niet direct doorhebben dat de bus zelfrijdend is. Tijdens elke rit zit namelijk een zogeheten safetydriver achter het stuur. Die kan ingrijpen als dat nodig is. Ook reist er iemand mee die de systemen en verzamelde gegevens in de gaten houdt.
De bus is uitgebreid getest en heeft officieel toestemming gekregen om het traject rond de Efteling te rijden.
Proef van acht weken
De proef duurt ongeveer acht weken. Komende maandag maken vertegenwoordigers van de overheden en bedrijven achter het project de officiële eerste rit. Tijdens de proefperiode wordt onderzocht hoe bezoekers en medewerkers het zelfrijdende vervoer ervaren.
"Zelfrijdende bussen zullen vroeg of laat een vast onderdeel worden van het Brabantse ov-systeem", zegt gedeputeerde Stijn Smeulders. "Daarom ben ik blij dat we voorop kunnen lopen door hier nu al mee te testen."
In Helmond reed een paar jaar geleden ook al een zelfrijdende bus rond. Die was een stuk kleiner dan het exemplaar dat de Efteling de komende weken gaat testen.
De bus in Helmond zag er zo uit:
"Zijn we d'r al?"
Waarschijnlijk klinkt dat zeer herkenbaar voor mensen die met kinderen op de achterbank naar de Efteling rijden. Daarom gebruikte het attractiepark dat in 2012 als titel voor een documentaire over het zestigjarig jubileum. De documentaire is gratis en zonder account te bekijken op videoplatform Brabant+.