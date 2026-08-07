Efteling komt met eerste zelfrijdende bus in Brabant

Bezoekers van de Efteling kunnen binnenkort instappen in een ‘bijzondere’ bus. Vanaf volgende week woensdag rijdt er bij het attractiepark een zelfrijdende pendelbus. Het is de eerste keer dat een grote zelfrijdende bus in Brabant de openbare weg op gaat.

De bus rijdt tussen de reguliere bushalte aan de Europalaan en de verschillende verblijfsaccommodaties van de Efteling, zoals het Efteling Wonder Hotel, Bosrijk, Loonsche Land en Villa Pardoes. Een rit duurt ongeveer twintig minuten. In de bus is plaats voor twintig passagiers. Van woensdag tot en met zondag kun je er gratis gebruik van maken.

Het is pas de tweede keer in Nederland dat een zelfrijdende bus op de openbare weg wordt ingezet. Alleen in Rotterdam rijdt al een vergelijkbare bus mee in het openbaar vervoer.

Chauffeur blijft aan boord

Volgens de Efteling zullen de meeste reizigers waarschijnlijk niet direct doorhebben dat de bus zelfrijdend is. Tijdens elke rit zit namelijk een zogeheten safetydriver achter het stuur. Die kan ingrijpen als dat nodig is. Ook reist er iemand mee die de systemen en verzamelde gegevens in de gaten houdt.