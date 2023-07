Zelfrijdende bus zet reizigers af bij het bedrijf waar ze werken

De witte Fabulos reed in februari door de straten van Helmond. Het zelfrijdende busje, zonder chauffeur maar met een ‘steward’ aan boord, reed van de Automotive Campus naar station Brandevoort. Dit proefproject krijgt volgend jaar een vervolg. Met een nieuwe bus, op een moeilijkere route en zonder steward. Reizigers worden afgezet bij het bedrijf waar ze werken.

Er is veel geleerd van het project met de Fabulos. De gemeente Helmond is vastberaden om van de zelfrijdende bus een succes te maken. Wethouder Arno Bonte gelooft wel in de voordelen. "Het is goedkoper, je kunt er veel meer van inzetten en ze kunnen vaker rijden. Ze komen één keer in de tien minuten langs en je kunt op elk moment instappen.”

"Duizenden Helmonders hebben er al in gezeten en waren er erg enthousiast over."

Ideaal als verbinding van de woonwijken naar de stad of het station, meent de wethouder. Hij wil graag een autoluwe binnenstad. Helmond heeft vier treinstations, maar ov-verbindingen verder de stad in zijn er bijna niet. “Nu zijn er grote bussen, die vaak leeg zijn en één keer per uur rijden.” Maar de zelfrijdende bus, snelheid 15 kilometer per uur en 11 zitplaatsen, is nog lang niet zover. Hoewel de eerste testen met de Fabulos volgens Bonte veelbelovend waren. “Duizenden Helmonders hebben erin gezeten en waren er erg enthousiast over. Ook is de bus getest met slechtziende mensen en mensen die slecht ter been zijn.”

"De bus is zich menselijker gaan gedragen."

Volgens Bonte zijn er al veel kinderziektes uit gehaald. “De bus stopte wel erg abrupt als er een obstakel ontweken moest worden. Dat was niet comfortabel voor de reizigers en het andere verkeer. Inmiddels is de bus zich menselijker gaan gedragen.” De nieuwe zelfrijdende bus gaat volgend jaar rijden op een bedrijventerrein aan de zuidkant van de stad. Daar komt een nieuwe halte voor de lijnbus. De mensen die daar uitstappen, worden door de onbemande shuttle naar de voordeur van een van de dertig bedrijven gebracht. “We willen dat de shuttle klaarstaat op het moment dat de lijnbus daar aankomt”, zegt Bonte. “De vorige proef was op een testroute in een laboratoriumsetting, nu gaat de bus deel uitmaken van het verkeer.” De route wordt voorlopig niet voorzien van waarschuwingen. “De bus moet zich zo normaal mogelijk gaan gedragen”, zegt Bonte. “Tenzij mensen er natuurlijk echt van schrikken. Dan kunnen we altijd nog kijken of er waarschuwingsborden moeten komen.”

"Ik hoop ze over vijf jaar in de binnenstad te zien"

Als dit project slaagt, gaat de bus van de Automotive Campus naar de stations van Brandevoort en Mierlo-‘t Hout rijden, een nog complexere route. En mocht dat een succes blijken, dan gaat de bus in de binnenstad rijden, zonder chauffeur of steward aan boord, tussen de drukte met auto’s, fietsers en voetgangers. “Er zouden dan best veel busjes door de stad kunnen gaan rijden. Maar eerst moet getest worden of alles veilig is.” Volgens Bonte kan het snel gaan als de proefprojecten succes hebben. “Ik hoop ze over vijf jaar in de binnenstad te zien. Het liefste zou ik ze nu al willen inzetten.” De gemeente is op zoek naar het bedrijf dat het nieuwste proefproject gaat uitvoeren. De RDW kijkt ook mee. “We hebben samen de locatie uitgezocht. De dienst gaat heel kritisch kijken naar de veiligheid.” De gemeente heeft via subsidies 1 miljoen euro bij elkaar gekregen voor de komende twee jaar. De vorige zefrijdende bus Fabulos: