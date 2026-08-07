25 bermbranden langs rijkswegen in korte tijd en dat komt vooral door afval

De laatste tijd zie je het regelmatig in Brabant: bermbranden. Dat komt door de droogte die aanhoudt én door afval dat mensen uit het autoraam gooien. Rijkswaterstaat drukt mensen op het hart om de bermen schoon te houden. "Het is een groot probleem", zegt woordvoerder Bart Faber.

Cijfers liegen er niet om. De afgelopen twee weken waren er langs Brabantse rijkswegen maar liefst 25 bermbranden. Volgens Rijkswaterstaat ligt dat aantal een stuk hoger dan in het voor- en najaar. Zo was er vrijdag nog een brand langs de A58 bij Gilze. De brandweer schaalde op en kwam met vier wagens ter plaatse. Een klein vonkje, bijvoorbeeld van een sigaret, is genoeg om in deze droogte voor flinke vlammen te zorgen. En wat de kans op bermbrand nog groter maakt: afval. "Het is überhaupt verboden om afval in de berm te gooien. Maar als er plastic, glas of een sigarettenpeuk in de berm ligt, dan vat de berm sneller vlam", legt Faber uit.

Plastic en glas werken als vergrootglas

Specifiek glas en plastic zorgen voor een groter risico op brand. De woordvoerder legt uit dat die materialen als een vergrootglas werken. Als de zon erop schijnt, zorgt dat voor een brandpunt en dat wordt extra warm. Een vieze berm is dus veel brandgevaarlijker dan een schone berm. Rijkswaterstaat ruimt een paar keer per jaar zwerfafval op, maar dat zet volgens Faber nauwelijks zoden aan de dijk. "Een dag later ligt het er weer", zegt hij. Daarom waarschuwt hij om geen afval meer in de bermen te gooien. Zo blijft het groen en voorkomt het nog meer bermbranden in deze tijd van het jaar. "Rijd naar een plek om het afval daar weg te gooien", roept hij op. Wat doe je bij bermbrand

Maar wat doe doe je als over de weg rijdt en rook of brand ziet naast je? Faber geeft als tip om de bijrijder 112 te laten bellen. "Als je zelf rijdt, ga dan eerst naar een veilige locatie om te bellen. Geef het hectometerpaaltje door, dan kunnen wij snel zien waar het is." Toch benadrukt de woordvoerder: "Voorkomen is beter dan genezen."