Auto slaat over de kop in Oudheusden, twee mensen gewond

Een auto is vrijdagmiddag over de kop geslagen op de Everardus van Gochstraat in Oudheusden. Twee mensen zijn daarbij gewond geraakt.

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Onduidelijk is wat de oorzaak is van het ongeluk en of mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht.

De auto die ondersteboven op straat ligt, trekt veel bekijks. De straat is voor een deel afgezet door de hulpdiensten. Het is niet bekend wanneer deze weer wordt vrijgegeven. Eerder op de dag ging het ook al mis in Waalwijk. Een automobilist raakte daar van de weg, botste tegen geparkeerde auto's en sloeg over de kop. De bestuurder raakte gewond.