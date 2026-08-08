Weer autobrand in Kaatsheuvel, nu twee auto’s in vlammen op

Twee geparkeerde auto's zijn vrijdagnacht uitgebrand aan de Maas in Kaatsheuvel. Het vuur werd rond kwart over twee 's nachts ontdekt.

De brandweer was snel aanwezig maar kon niet voorkomen dat de auto's verloren gingen. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Agenten hebben camerabeelden bekeken en veiliggesteld voor onderzoek.

Een bergingsbedrijf heeft de uitgebrande auto's meegenomen.

Kort geleden woedde er ook al een autobrand in Kaatsheuvel. Toen vatte een geparkeerde auto aan de Dirck Boutsstraat vlam. Ook hierbij wordt rekening gehouden met brandstichting.

De twee locaties liggen op korte afstand van elkaar en bevinden zich allebei in Kaatsheuvel-West.