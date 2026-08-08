Navigatie overslaan
Ontdek

Weer autobrand in Kaatsheuvel, nu twee auto’s in vlammen op

Vandaag om 05:55 • Aangepast vandaag om 15:10
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

Twee geparkeerde auto's zijn vrijdagnacht uitgebrand aan de Maas in Kaatsheuvel. Het vuur werd rond kwart over twee 's nachts ontdekt. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer was snel aanwezig maar kon niet voorkomen dat de auto's verloren gingen. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Agenten hebben camerabeelden bekeken en veiliggesteld voor onderzoek.

Een bergingsbedrijf heeft de uitgebrande auto's meegenomen.

Kort geleden woedde er ook al een autobrand in Kaatsheuvel. Toen vatte een geparkeerde auto aan de Dirck Boutsstraat vlam. Ook hierbij wordt rekening gehouden met brandstichting.

De twee locaties liggen op korte afstand van elkaar en bevinden zich allebei in Kaatsheuvel-West.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.