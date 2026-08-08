Man en vrouw raken gewond bij overval: 'Ze dachten dat niemand thuis was'

De twee overvallers die vrijdag kort na middernacht toesloegen bij een huis aan de Van Meelstraat in Helmond, zijn 'kleine jongens'. Dat zegt een van de bewoners, die samen met zijn ouders in het huis woont. Zijn ouders raakten gewond. Volgens hem dreigden de daders met een mes en een luchtbuks.

De bewoner snapt zaterdagochtend nog niet helemaal wat er tien uur eerder gebeurd is. "Ze keken eerst of er iemand thuis was. Toen ze dachten dat er niemand was probeerden ze binnen te komen", vertelt hij. Maar hij en zijn ouders waren wel thuis en hoorden gestommel in de tuin. "Mijn vader ging naar de voordeur en probeerde de jongens weg te jagen." Maar volgens de zoon des huizes ging dat met flink wat geweld. "Ze hadden een mes en een luchtbuks bij zich." Een buurman spreekt over een balletjespistool. Duidelijk is dat met dat pistool op het hoofd van de moeder is geschoten en dat ze gewond is geraakt. Volgens de zoon gaat het 'gewoon goed' met zijn ouders.

Gegil

De zoon heeft de overvallers weggejaagd en achtervolgd. Daarbij raakte iemand gewond, is te zien aan de bloedsporen op straat. Maar de twee jonge overvallers wisten weg te komen. "Ik ken de daders niet. Het zijn kleine jongens, zo rond de negentien á twintig jaar." Een buurman is enorm geschrokken. "Elk willekeurig huis kan een doelwit zijn", zegt hij verontwaardigd. "Je gaat toch ergens aan de deur waar wat te halen valt." De buurman heeft niks gezien van de overval. "Ik hoorde wel iemand gillen, maar ik dacht dat dat van een feestje in de straat was." De daders staan duidelijk op een deurbelcamera, de buurman wil die uitvergroten en in de straat gaan ophangen. "We moeten ze vinden." De politie heeft zaterdagochtend een signalement van de daders gedeeld. De politie deed vrijdagnacht sporenonderzoek in de straat: