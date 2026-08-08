Explosie bij voordeur van gezin: 'Ik lag de hele nacht te huilen'

Een harde explosie schrok bewoners van de Hazelaarstraat in Drunen in de nacht van vrijdag op zaterdag abrupt wakker. Kort na de knal vloog de voorgevel van een huis, waar een moeder met haar twee zoons woont, in brand. Ook de woning van de buren raakt flink beschadigd. "Dit gebeurt normaal in Rotterdam of Amsterdam, maar niet hier."

De schrik zit er zaterdag nog goed in bij bewoonster Lucy. Samen met haar twee zoons woont ze in het huis waar het explosief voor de deur afging."Ik lag te slapen, maar ik hoorde iets van vuurwerk", vertelt ze nog aangedaan. "Iedereen schrok, de buren ook. Iemand heeft hier iets neergegooid." Na de knal begon het alarm in huis hard te loeien. "Ik dacht dat-ie kapot was en rende ernaartoe om het alarm af te zetten. Toen zag ik vuur." Bij daglicht is goed te zien hoe groot de schade is. De muren rond de voordeur zijn zwartgeblakerd en zowel de gevel van Lucy's huis als die van de buren is beschadigd. Emmer water

"Mijn zoon wilde de deur openmaken", vertelt de bewoonster. Maar door de vlammen bij de voordeur zoekt hij snel naar een andere uitweg. "Hij probeerde door het raam naar buiten te klimmen maar ik zei, nee dat gaan we niet doen."