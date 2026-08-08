Explosie bij voordeur van gezin: 'Ik lag de hele nacht te huilen'
Een harde explosie schrok bewoners van de Hazelaarstraat in Drunen in de nacht van vrijdag op zaterdag abrupt wakker. Kort na de knal vloog de voorgevel van een huis, waar een moeder met haar twee zoons woont, in brand. Ook de woning van de buren raakt flink beschadigd. "Dit gebeurt normaal in Rotterdam of Amsterdam, maar niet hier."
De schrik zit er zaterdag nog goed in bij bewoonster Lucy. Samen met haar twee zoons woont ze in het huis waar het explosief voor de deur afging."Ik lag te slapen, maar ik hoorde iets van vuurwerk", vertelt ze nog aangedaan. "Iedereen schrok, de buren ook. Iemand heeft hier iets neergegooid."
Na de knal begon het alarm in huis hard te loeien. "Ik dacht dat-ie kapot was en rende ernaartoe om het alarm af te zetten. Toen zag ik vuur." Bij daglicht is goed te zien hoe groot de schade is. De muren rond de voordeur zijn zwartgeblakerd en zowel de gevel van Lucy's huis als die van de buren is beschadigd.
Emmer water
"Mijn zoon wilde de deur openmaken", vertelt de bewoonster. Maar door de vlammen bij de voordeur zoekt hij snel naar een andere uitweg. "Hij probeerde door het raam naar buiten te klimmen maar ik zei, nee dat gaan we niet doen."
Op dat moment schoot buurman Maikel samen met zijn broertje te hulp. "Ik hoorde een enorme knal en zag vuur." De vlammen sloegen langs zijn slaapkamerraam omhoog. Hij twijfelde geen seconde, greep een emmer water en ging het vuur te lijf. Daarmee wist hij te voorkomen dat de vlammen zich verder over de woningen konden verspreiden. "Je gaat meteen kijken wat er is en je komt gelijk in actie zonder na te denken, hup gaan."
'Niet hier'
"Ik was in paniek, ik wist niet wat ik moest doen", vult Lucy aan. "Ik heb met niemand ruzie en het is hier in de wijk altijd heel rustig. Dit gebeurt normaal in Rotterdam of Amsterdam, maar niet hier."
Zelf denkt ze dat de daders mogelijk het verkeerde huis hebben uitgekozen. "Mijn zoon zei dat ze misschien wel bij een ander huis moesten zijn."
Camerabeelden
De politie zette na de explosie de omgeving af en ging op zoek naar sporen. Ook werd in de buurt gezocht naar camerabeelden van rond het tijdstip van de ontploffing.
"De mensen worden steeds gekker", vertelt buurvrouw Cora stellig. Haar twee zoons grepen ook in en hielpen erger te voorkomen door het vuur te blussen. "Ik vind het wel eng, er is nu niemand gewond geraakt gelukkig. Maar je denkt wel: gaat het niet nog een keer met zwaarder spul gebeuren."
Ook bij Maikel zit de schrik er nog in. "Het is erger dan ik verwacht had, maar gelukkig zijn er geen gewonden gevallen", verzucht hij. "Ik heb geen idee waarom dit is gebeurd, die mensen doen geen vlieg kwaad."
Bekijk hieronder de beelden van het politieonderzoek: