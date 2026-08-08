Gans vliegt door de voorruit van de auto van Dennis: 'Overal veren en glas'

Het plan om een gezellig avondje naar Eindhoven te gaan werd voor Dennis en zijn partner vrijdag in de kiem gesmoord door een niet alledaags ongeluk op de A2 bij Den Bosch. Een gans vloog door de voorruit en kwam recht op de de bijrijder af. "Ik zei nog: kut, kut, kut. Toen was er een doffe klap."

Rik Claessen Geschreven door

Dennis en zijn partner stapten aan het eind van de middag in hun auto om richting Eindhoven te gaan. Samen gezellig naar de stad, was het plan. "Verder dan het provinciehuis bij Den Bosch zijn we niet gekomen", vertelt Dennis nu een dag later. "Ik zag een enorme groep ganzen over de snelweg vliegen en een daarvan vloog niet hoog genoeg."

"Zelfs op de hoedenplank lag glas."

Dennis zag hoe de gans recht op zijn auto afkwam. Voor uitwijken was het te laat. "Ik zei nog: kut, kut, kut. Toen was er een doffe klap." De gans ramt de auto op ooghoogte aan de bijrijderskant. "Ik keek opzij en zag het gezicht van mijn man vol met glas." Het lukt Dennis om de auto stil te zetten naast de weg. Pas dan dringt de ravage tot hem door. "Echt alles zat onder de glas en de veren. Zelfs op de hoedenplank lag het."

De partner van Dennis krijgt de hardste klap te verduren. De gans kwam recht in zijn gezicht terecht, waarna hij het levenloze dier van zich afschuift. "Hij zat helemaal onder het glas. Ik maakte me zorgen dat hij verwondingen aan zijn gezicht of ogen had."

"Het was een enorme impact."

Het lukte Dennis om de auto veilig tot stilstand te brengen op de vluchtstrook. "Dat had heel anders af kunnen lopen. Toch iets in mijn onderbewustzijn waardoor ik nog goed en veilig kon sturen." Dat het niet slechter is afgelopen, blijft Dennis zich over verbazen. "Heel luguber, maar het hoofd van de gans is waarschijnlijk achter ons terechtgekomen. Als iemand hard had uitgeweken, had het heel anders af kunnen lopen." Terwijl het echtpaar stond te wachten tot de hulpdiensten, raceten er nog veel auto's vlak langs ze af. "Echt bizar hoe massaal het rode kruis op de snelweg werd genegeerd. Zelfs vrachtwagens die op volle snelheid langs je razen."

Foto: Verkeerspolitie Oost-Brabant/Instagram.

