Boeken en seksspeeltjes: bij de kringloop is iedere doos een verrassing

De een zijn dood is de ander zijn brood. Dat weten ze bij Kringloop Tilburg maar al te goed. Dagelijks komen er dozen vol afdankertjes binnen, op zoek naar een nieuwe eigenaar. Maar tussen al die oude spullen duiken soms ook wel héél persoonlijke verrassingen op. "Ik heb alles al eens gezien, maar een portemonnee met intieme foto's tegenkomen blijft wel raar."

Eigenaar Sander Geijs zit al driftig te graaien in een doos die net is binnengebracht. Kralen, asbakken, kinderboeken: de Tilburger tovert het ene na het andere voorwerp tevoorschijn. "We gaan spullen sorteren en dan kijken we niet naar de kwaliteit", legt hij uit. "Puzzel gaat bij puzzel, boek gaat bij boek." De kringloopwinkel staat bijna tot aan het plafond volgestapeld met koopjes en snuisterijen. Nóg meer boeken, een kastje met twee geschilderde Japanse geisha's erop, gevulde sieradendoosjes en zelfs een nog ingepakte dildo: je kunt het zo gek niet bedenken of het staat ergens in de zaak. Verslaggever Thijs ging een dag mee grasduinen door spullen bij de kringloopwinkel. Je ziet het in de zesde aflevering van de YouTube-serie Thijs Draait Mee:

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"Ik zou hier niet per se een poffertje op willen bakken", zegt Geijs sceptisch als hij een beschimmelde poffertjespan uit de doos trekt. "Maar als je hem schoonmaakt misschien nog wel."

Spullen belanden maar zelden meteen bij het grofvuil. "We proberen er nog iets mee te doen, kunnen we hem repareren of anders desnoods nog recyclen." Volle kluis van oma

Boven de sorteertafel hangt een klein bordje met 'innametijgers'. In de hoek staat een doos die uitpuilt van de tassen van allerlei winkelketens waarin mensen hun afgedankte spullen naar de kringloop brachten. En juist tijdens het graaien door andermans verleden komen Sander en zijn team geregeld bijzondere dingen tegen. Zo kregen ze ooit per ongeluk een kluis mee. "We trokken hem open en er zat echt een paar duizend euro in met een briefje dat het geld bedoeld was voor de begrafenis", schetst Geijs. "We hebben die mensen gebeld, ze zijn langsgekomen en ze waren ontroerd en dankbaar want het geld was inderdaad voor hun overleden oma."