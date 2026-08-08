Bosbrand bij Valkenswaard laait weer op, bomen uit voorzorg gekapt

De brand die afgelopen dinsdag in het bos aan de Bergeijksedijk in Valkenswaard ontstond, is zaterdag opnieuw opgelaaid. Volgens de brandweer is het vuur sinds dinsdag ondergronds verder gegaan en nu weer omhoog gekomen.

Voorbijgangers zagen zaterdag rond halfeen rook uit de bossen komen en waarschuwden de brandweer. Een deel van het natuurgebied bleek opnieuw in brand te staan.

Het vuur kon snel worden geblust. Wel komen er nog overal rookpluimen uit de grond. De brandweer is bezig met nablussen en de grond natmaken en omspitten met een riek. Ook worden uit voorzorg bomen gekapt.

Naast de brandweer uit Bergeijk en Valkenswaard zijn brandweerlieden uit Best, Reusel en Luyksgestel aanwezig.