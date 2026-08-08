Peter heeft 'beetje spijt' van reddingsactie waarbij hij in rug is gestoken

Vader Peter bedacht zich geen seconde toen twee fietsendieven vrijdagnacht de fatbike van zijn 16-jarige dochter wilden stelen aan de Edisonlaan in Tilburg. Hij rende naar buiten om de jongens te stoppen, maar werd daarbij in zijn rug gestoken. Een dag later gaat het naar omstandigheden goed met hem, maar heeft hij 'een beetje spijt' van zijn reddingsactie.

Peter woont met zijn vrouw Violina en hun 16-jarige dochter in een appartement aan de Edisonlaan in Tilburg. Daar hebben fietsendieven volgens het koppel al vier keer eerder de fatbike van hun dochter proberen te stelen. Een keer eerder is dat gelukt. De nieuwe fatbike van hun dochter die ze na de eerdere diefstal kocht, lag vrijdagnacht aan stevige ketting. Toen het koppel twee jongens in de weer zag met de ketting wisten ze genoeg.

"Ik hoorde herrie dus ik stond op om te kijken of er iemand was. Ik zag dat iemand op de fatbike stond en wilde een foto maken. Mijn man rende naar buiten", blikt Violina terug. Ook Peter vertelt een dag later nuchter wat er gebeurd is. "Ik rende naar buiten en hij probeerde weg te fietsen. Ik probeerde hem op de hoek te pakken en stopte hem. Hij begon te vechten. In m'n rug voelde ik ineens pijn. Toen bleek dat iemand me met een mes stak."

"Spijt dat ik erachteraan ben gegaan. "

Een dag later lijkt er haast niets aan de hand met Peter, maar hulpdiensten vonden hem vrijdagnacht gewond op straat. "Ik ben daarna naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn hechtingen geplaatst. Een messteek is diep, dus ik hoop dat het over een paar weken iets beter zal zijn", vertelt de vader. Hij reageert koeltjes. “Het gaat goed. Ik heb sterke pijnstillers geslikt. Maar ik heb wel een beetje spijt dat ik erachteraan ben gegaan.” De fietsendieven zijn er zonder de fatbike vandoor gegaan. Zaterdag is nog te zien dat de jongens het hangslot kapot hebben geprobeerd te knippen. Peter zag ze vluchten op een dure elektrische Gazelle fiets. "Die zullen ze ook gestolen hebben. Ik hoop dat ze de jongens pakken." In de buurt staan wel meer fatbikes geparkeerd, maar waarom zij iedere keer het slachtoffer zijn, weten Peter en Violina niet. Van de politie moeten ze de fiets nu op een plek binnen zetten, vertellen ze.

Er is nog te zien dat de dieven het hangslot kapot wilde knippen (foto: Rochelle Moes / Omroep Brabant).

Een keer eerder is het fietsendieven gelukt om de fatbike van hun dochter te stelen (foto: Rochelle Moes / Omroep Brabant).