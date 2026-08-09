Gewapende overval Helmond: man en tiener aangehouden in Den Haag

Twee verdachten zijn aangehouden in verband met de gewapende overval die vrijdagnacht plaatsvond in een huis aan de Van Meelstraat in Helmond. Ze werden zaterdagavond gearresteerd in Den Haag, meldde de politie zondagochtend. Het gaat om een 36-jarige man uit Den Haag en een 17-jarige jongen uit Den Bosch.

De overval vond rond kwart over twaalf 's nachts plaats , toen er werd aangebeld bij de woning. Toen de bewoner de deur opendeed, kreeg hij meteen meerdere klappen en werd hij bedreigd met een mes en een vuurwapen.

Worsteling en vlucht

Er ontstond een worsteling, waarbij de vrouw van de bewoner haar man te hulp kwam. Samen wisten ze de overvallers te verjagen. De man hield aan de worsteling een hoofdwond over en werd voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Zijn vrouw raakte lichtgewond.

Volgens een buurman werd er met het wapen, dat volgens hem een balletjespistool zou zijn, op het hoofd van de vrouw geschoten. Hun kleindochter, die op het moment van de overval boven lag te slapen, merkte niets van de overval.