Asbest niet goed opgeruimd, toch krijgt gezin rekening van ruim een ton

De gemeente Bergen op Zoom wil ruim een ton zien van het gezin van Esther en Corné van der Vorst. Na een verwoestende brand liet de gemeente een aannemer het terrein rond hun woning saneren vanwege het asbest dat vrijkwam bij het inferno. Dat gebeurde uiteindelijk gebrekkig, blijkt uit onderzoek van ZuidWest Update. Toch klopt de gemeente voor de rekening niet aan bij de aannemer, maar bij het gezin.

Vrijdag werden Kamervragen gesteld over de kwestie. PVV-Kamerleden willen onder meer duidelijkheid over de regels rond asbestsanering van de betrokken ministers. Loods brandt volledig af

De zaak begint in 2024, wanneer een opslagloods op het terrein van de familie vrijwel volledig afbrandt. Het vuur grijpt zo snel om zich heen dat de brandweer het pand uiteindelijk gecontroleerd laat uitbranden. Het stel gebruikte de loods onder meer als caravanstalling en verhuurde verschillende ruimtes voor opslag. In een van die ruimtes stonden blikken verf, terpentine en verdunners opgeslagen. Die zouden vermoedelijk vlam hebben gevat. Sanering gaat mis

Kort na de brand zien de achterburen van het gezin mannen in witte pakken op het terrein van de buren naast Esther en Corné. Op beelden die streekomroep ZuidWest in handen heeft, is te zien hoe stukken met asbest vervuild materiaal over de schutting worden gegooid. Niet veel later meldt de gemeente zich. Voor het opruimen van het verspreide asbest schakelt de gemeente zelf een bedrijf in. Voor 87.000 euro moet het vervuilde gebied worden schoongemaakt. Maar juist daarbij gaat volgens de reconstructie van de streekomroep het nodige mis.

Met asbest besmette autowrakken blijven wekenlang open en bloot op het erf liggen. Ook wordt het terrein op een regenachtige dag officieel schoon verklaard door een inspecteur, terwijl dat volgens de geldende protocollen niet zou mogen. Ruzie om een handtekening

Na een ruzie tussen de aannemer en de inspecteur vertrekt laatstgenoemde woedend van het terrein, maar zet korte tijd later toch zijn handtekening ter goedkeuring. Daarna ploft bij de familie Van der Vorst de gepeperde rekening voor de schoonmaak op de mat. Een jaar later volgt opnieuw een klap. Bij een controle blijkt dat er nog altijd asbestresten op het terrein liggen. Het gezin krijgt vervolgens opdracht het perceel binnen vier weken opnieuw en op eigen kosten te laten saneren. Fikse rekening loopt verder op

De rekening loopt daarmee verder op. Waar de eerste schoonmaak 87.000 euro kostte, zou het totale bedrag inmiddels rond de 135.000 euro liggen. Volgens ZuidWest Update moet de familie bovendien ook betalen voor het schoonmaken van omliggende terreinen. De omroep stelt dat juridisch ter discussie staat of die kosten volledig op het gezin mogen worden verhaald. Inmiddels ligt de familie stevig in de clinch met de gemeente. Verzoeken om met de burgemeester om tafel te gaan zouden zijn afgewezen. Ondertussen zit het gezin nog altijd met vragen over de gezondheidsrisico's van het wonen op het terrein. Gemeente: niet verzekerd tegen asbestschade

De gemeente erkent in een reactie dat er miscommunicatie is geweest, maar benadrukt dat de familie niet verzekerd was tegen asbestschade. Volgens de familie zelf konden ze nergens anders terecht voor het verzekeren van een asbestschuur. "Het blijft wel een feit dat de eigenaar van de loods niet verzekerd was (en dat ook wist) en dat na de brand de omgeving schoongemaakt moest worden", schrijft de gemeente in een verklaring. "Dat is gebeurd met gemeenschapsgeld. Voor ons is het dan ook niet meer dan logisch dat we dat publieke geld ook terug willen krijgen van degene die dit risico heeft gelopen." Ook in de Bergse politiek zorgt de kwestie voor verdeeldheid. De PVV-fractie stelt kritische vragen over het verhalen van de kosten op het gezin. GBWP, de grootste partij in de raad, roept de gemeente juist op om samen met de familie naar een oplossing te zoeken. Andere partijen houden vertrouwen in het optreden van de burgemeester.