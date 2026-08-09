Drie verdachten na aanrijding politiewagen nog voortvluchtig
De auto waarmee zaterdagavond in Uden werd ingereden op een politieauto blijkt gestolen en is vermoedelijk afkomstig uit Engeland. Dat laat de politie zondag weten. Een agent raakte bij de botsing gewond. Ook de caravan die tijdens de achtervolging razendsnel werd afgekoppeld, bleek eerder die dag gestolen in Vianen.
Agenten kregen rond kwart over zes zaterdagavond een melding over een auto met valse kentekenplaten op de rondweg bij Volkel. Het voertuig zou betrokken zijn bij de diefstal van een caravan. De politie laat zondagmiddag meer details los over het opmerkelijke incident. De vakantiewagen werd eerder die dag in Vianen, bij Utrecht, meegenomen.
Razendsnel loskoppelen van de caravan
Op de N264 bij Uden krijgen agenten de auto met de caravan erachter in beeld. In het voertuig zitten drie mannen: de bestuurder en twee inzittenden. De bestuurder krijgt een stopteken, maar trekt zich daar niets van aan en gaat ervandoor.
Op de rondweg bij Volkel stopt de auto plotseling. Een van de inzittenden weet vervolgens razendsnel de caravan los te koppelen. Hoe dat in zo'n korte tijd precies is gelukt, blijft onduidelijk.
De verdachten dumpen de sleurhut op de weg en scheuren opnieuw weg. Op de Liessentstraat in Uden gaat de auto opnieuw hard in de remmen. Vervolgens wordt de wagen in zijn achteruit gezet en rijdt de bestuurder met flinke vaart in op de achtervolgende politieauto, die op dat moment stilstaat.
Agent gewond, politiewagen zwaar beschadigd
Een agent raakt daarbij lichtgewond. De politiewagen loopt zware schade op en kan niet meer verder. De politieman wordt in het ziekenhuis gecontroleerd en mag daarna weer naar huis.
De verdachten gaan ondertussen opnieuw ervandoor in hun gehavende auto.
Verdachten nog altijd voortvluchtig
Niet veel later vinden agenten de wagen terug aan de Walravenstraat in Uden. Van de drie inzittenden ontbreekt dan ieder spoor. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.
Uit onderzoek blijkt zondag dat zowel de auto als de caravan gestolen zijn. De caravan werd zaterdagmiddag meegenomen in Vianen. De auto is vermoedelijk in Engeland gestolen.
De politie hoopt dat getuigen meer hebben gezien van de achtervolging en de verdachten. Ook worden camerabeelden uit de omgeving bekeken.