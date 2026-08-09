Drie verdachten na aanrijding politiewagen nog voortvluchtig

De auto waarmee zaterdagavond in Uden werd ingereden op een politieauto blijkt gestolen en is vermoedelijk afkomstig uit Engeland. Dat laat de politie zondag weten. Een agent raakte bij de botsing gewond. Ook de caravan die tijdens de achtervolging razendsnel werd afgekoppeld, bleek eerder die dag gestolen in Vianen.

Agenten kregen rond kwart over zes zaterdagavond een melding over een auto met valse kentekenplaten op de rondweg bij Volkel. Het voertuig zou betrokken zijn bij de diefstal van een caravan. De politie laat zondagmiddag meer details los over het opmerkelijke incident. De vakantiewagen werd eerder die dag in Vianen, bij Utrecht, meegenomen.

Razendsnel loskoppelen van de caravan

Op de N264 bij Uden krijgen agenten de auto met de caravan erachter in beeld. In het voertuig zitten drie mannen: de bestuurder en twee inzittenden. De bestuurder krijgt een stopteken, maar trekt zich daar niets van aan en gaat ervandoor.

Op de rondweg bij Volkel stopt de auto plotseling. Een van de inzittenden weet vervolgens razendsnel de caravan los te koppelen. Hoe dat in zo'n korte tijd precies is gelukt, blijft onduidelijk.