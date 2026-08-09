Dieven stelen wéér dure autospiegels in Eindhovense wijk
Dieven hebben zaterdagnacht meer dan twintig autospiegels gestolen in de Eindhovense wijk Strijp-R. Het is niet de eerste keer dat deze spiegeldieven hier hebben toegeslagen. Bij buurtbewoner Camiel werden de spiegels ook gestolen. "Dit kost zo honderden, duizenden euro's", verzucht hij.
"Ik reed vanochtend weg om te gaan padellen. Toen wilde ik in mijn spiegels kijken, ik denk, huh: links weg, en rechts ook weg. Dat is vorig jaar ook al gebeurd", vertelt Camiel.
Zondag deelt Camiel de diefstal in de buurtgroepsapp en krijgt al snel reactie: hij is zeker niet het enige slachtoffer.
Dure technologie in het vizier
De dieven hebben in de Eindhovense wijk meer dan twintig autospiegels meegenomen. "Ze kiezen denk ik voor spiegels waar techniek in zit, daar zit de waarde", valt Camiel op.
Het is ook niet de eerste keer dat het in Strijp-R gebeurt. Vorig jaar april hadden de dieven het ook al op autospiegels gemunt. Ze slaan vooral toe bij spiegels waar een dodehoekcamera in zit. Deze buitenspiegels zijn op de zwarte markt veel geld waard door de technologie en materialen die erin verwerkt zitten.
'Daar gaan we weer'
Bij een buurtbewoonster van Camiel is het de dieven niet gelukt. "Bij ons is het vannacht geprobeerd. Bij een van onze auto's, een Audi Q8. Ze proberen het bij Tesla's, Range Rovers, BMW's. Wij kwamen van Lakedance terug en zaten nog in de tuin, dus ik denk dat de dieven ons hoorden en vertrokken zijn."
Bij een andere buurtbewoner zijn er wel autospiegels gestolen. "Ik dacht, daar gaan we weer. Het gebeurt hier wel vaker, het lijkt bijna traditie in deze wijk", vertelt de buurtbewoner.
De dieven namen de autospiegels van zijn Audi Q8 mee. "Onze bakfiets en fiets zijn ook al gestolen. Het is blijkbaar een populaire wijk om dingen weg te halen", verzucht de bewoner.
'Gelukkig zijn het maar spiegels'
"Het is gewoon vervelend, maar het hoort er een beetje bij blijkbaar met dit soort auto's", gaat de Audi-eigenaar verder. "Je ziet als je door de wijk fietst heel veel auto's zonder spiegels. Het is wat het is. Gelukkig zijn het maar spiegels", zegt hij nuchter.