Dieven stelen wéér dure autospiegels in Eindhovense wijk

Dieven hebben zaterdagnacht meer dan twintig autospiegels gestolen in de Eindhovense wijk Strijp-R. Het is niet de eerste keer dat deze spiegeldieven hier hebben toegeslagen. Bij buurtbewoner Camiel werden de spiegels ook gestolen. "Dit kost zo honderden, duizenden euro's", verzucht hij.

Rik Claessen & Rochelle Moes Geschreven door

"Ik reed vanochtend weg om te gaan padellen. Toen wilde ik in mijn spiegels kijken, ik denk, huh: links weg, en rechts ook weg. Dat is vorig jaar ook al gebeurd", vertelt Camiel. Zondag deelt Camiel de diefstal in de buurtgroepsapp en krijgt al snel reactie: hij is zeker niet het enige slachtoffer. Dure technologie in het vizier

De dieven hebben in de Eindhovense wijk meer dan twintig autospiegels meegenomen. "Ze kiezen denk ik voor spiegels waar techniek in zit, daar zit de waarde", valt Camiel op.

In de Eindhovense wijk zijn ruim twintig autospiegels gestolen (foto: Omroep Brabant).





Het is ook niet de eerste keer dat het in Strijp-R gebeurt. Vorig jaar april hadden de dieven het ook al op autospiegels gemunt. Ze slaan vooral toe bij spiegels waar een dodehoekcamera in zit. Deze buitenspiegels zijn op de zwarte markt veel geld waard door de technologie en materialen die erin verwerkt zitten.