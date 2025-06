Ruim 120 autospiegels gestolen: politie heeft beeld van verdachte

De politie heeft een beeld van de man die begin dit jaar in Eindhoven en de Kempen tientallen autospiegels zou hebben gestolen. Er wordt niet uitgesloten dat hij hierbij heeft samengewerkt met anderen. De man had het vooral gemunt op spiegels van dure automerken als BMW, Porsche en Tesla. Video-opnamen waarop hij te zien is, zijn donderdag door de politie verspreid.

Volgens de politie zijn er in februari, maart en april in Eindhoven en dorpen ten zuiden hiervan ruim 120 spiegels ontvreemd. De schade loopt in de duizenden euro’s. Het aantal aangiften stokt echter bij veertig. De politie hoopt dat door de beelden meer mensen aangifte gaan doen en vooral dat de dader kan worden gevonden.

Geroutineerd en vliegensvlug

Uit de beelden blijkt verder hoe geroutineerd en vliegensvlug de man werk gaat. Steeds weet hij tijdens zijn nachtelijke strooptochten spiegels uit de behuizing te halen. De politie vraagt zich af wat de man van plan is met zijn buit. Is het hem te doen om de (verkoop van de) complete spiegels of om het materiaal dat in de spiegels is verwerkt?

Een wijkagent meldde in maart dat er in een paar dagen tijd in Veldhoven en Waalre het glas uit verscheidene autospiegels was gehaald. Dit gebeurde bij hybride of elektrische auto's. De agent riep op alert te zijn op mensen die zich verdacht gedragen bij auto's.

Diefstal van autospiegels kan je op een gevangenisstraf komen te staan. Een 31-jarige man uit Litouwen kreeg in 2023 een jaar de cel omdat hij zeventien sets autospiegels had gestolen in Hilvarenbeek, Oirschot, Veghel en Vught.