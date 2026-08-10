Inwoners Engelen voelden zich onveilig op bijeenkomsten over asielopvang

Inwoners van Engelen hebben zich tijdens bijeenkomsten over de komst van een opvang voor vijftig jonge vluchtelingen onveilig gevoeld en niet vrij om zich uit te spreken. Dat kwam door felle protesten die op dat moment buiten plaatsvonden. De bijeenkomsten werden georganiseerd door de gemeente Den Bosch.

Bedreigingen Er waren felle demonstraties, wegblokkades, een explosie bij de toekomstige opvang en bekladdingen van huizen en auto's. Zowel voor- als tegenstanders kregen te maken met bedreigingen en de politiek - behalve PVV en Forum voor Democratie - noemde de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel.

Een en ander blijkt uit een tussenverslag na de zogenoemde leefbaarheidsbijeenkomsten op 30 juni en 4 juli, waar de gemeente bureau de Bruggenbouwers om heeft gevraagd. De komst van een opvang voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV's) heeft voor verdeeldheid in het dorp gezorgd en de onderlinge verhoudingen verslechterd.

Binnen kreeg de gemeente bakken met kritiek en bleek dat inwoners zich overvallen voelden door het nieuws dat er een asielopvang zou komen op de plek waar mensen zich nu al niet veilig voelen.

Meerdere mensen wilden tijdens de bijeenkomsten vastgelegd hebben dat hun deelname níet betekent dat zij instemmen met het voornemen om een opvang te openen. En zij willen ook uitdrukkelijk niet dat de gemeente in communicatie deze indruk wekt. In deze groep zaten ook mensen die wel inhoudelijk over leefbaarheid wilden meepraten.

Vier thema's

In het rapport worden vier thema's benoemd die op de bijeenkomsten zijn besproken: veiligheid, samenleven, communicatie en ligging. Naast ideeën van inwoners, waar de gemeente tijdens de bijeenkomsten op inzette, werden er vooral veel zorgen geuit. Over de veiligheid van vrouwen, groepsvorming door jonge asielzoekers en intimidatie.

Inwoners willen vooral meer politie en meer boa's rond de asielopvang, betere verlichting op onoverzichtelijke routes en langs het fietspad, bij het binnenkomen van Engelen en in de omgeving van het Engelermeer. Ook moeten er betere busverbindingen komen.

Als het aan de gemeente en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ligt, komen er vijftig jongeren van tussen de 15 en 18 jaar in de opvang aan de Beverspijken. Die zouden er ongeveer een jaar wonen. De opvang zou er vijftien jaar blijven.

Bewoners van Engelen willen dat jongeren leren hoe ze zich moeten gedragen rond het Engelermeer, er moet een kennismaking komen tussen jongeren en inwoners. Ze zouden een introductieprogramma over Engelen moeten volgen en de opvang zou een eerste looptijd van drie jaar moeten krijgen.



Weinig of geen vertrouwen

Meerdere aanwezigen maakten duidelijk dat zij weinig of geen vertrouwen hebben in de gemeente als het gaat om de plannen voor de AMV-opvang. De gemeente moet pro-actiever, transparanter en zorgvuldiger communiceren. Ook willen inwoners regelmatige updates over incidenten, maatregelen en evaluaties.

Over twee weken, op 24 augustus, is er een raadsbijeenkomst Informeren & Ontmoeten. Inwoners kunnen hier inspreken. Op 16 september bespreekt de gemeenteraad het voorgenomen besluit van het college over de AMV-opvang in Engelen.

Hier lees je alle verhalen over de asielopvang in Engelen.