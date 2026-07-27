PVV en FvD tekenen statement over bekladdingen Engelen niet: 'Jammer'

Elf van de dertien partijen in de gemeenteraad van Den Bosch veroordelen in een gezamenlijk statement de bekladdingen die dit weekend in Engelen en Bokhoven zijn aangebracht. PVV en Forum voor Democratie (FvD) zijn de enige fracties die niet meetekenen. Waarom ze dat niet doen, willen beide partijen niet toelichten. "Jammer", reageert Bram Roovers van de SP.

Volgens de elf partijen is ook aan PVV en FvD gevraagd het statement te ondertekenen, maar dat weigerden zij. Maandag wilden beide fracties dat besluit niet toelichten aan Omroep Brabant. Ook op de bekladdingen zelf reageerden ze niet.

Wat er dit weekend gebeurde In de nacht van zaterdag op zondag werden meerdere huizen en auto's van inwoners in Engelen en Bokhoven beklad met teksten als 'AMV nee', 'hoer' en 'slet'. AMV staat voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Het gaat om bewoners die zelf niet per se tegen een opvanglocatie voor asielzoekers zijn.

"Wij veroordelen het vandalisme dat afgelopen nacht in Engelen heeft plaatsgevonden. Het intimideren van inwoners heeft geen plaats in onze democratische samenleving", schreven PRO, D66, VVD, Leefbaar 's-Hertogenbosch, Rosmalens Belang, De Bossche Groenen, CDA, SP, Gewoon ge-DREVEN, 50PLUS en de Partij voor de Dieren zondag .

Reacties uit de raad

SP-fractievoorzitter Bram Roovers ondertekende het statement wel en vindt het jammer dat de twee partijen niet meedoen. "Het is belangrijk dat we als samenleving een grens trekken bij intimidatie. Dat signaal moeten we afgeven. Ik vind het daarbij ook belangrijk dat partijen van links en rechts meedoen, ongeacht hun standpunt over asielopvang."

Ook Steven Elders van D66 zette zijn handtekening onder de boodschap. "Ik vond het nodig om dit statement te ondertekenen, om zo te laten zien dat dit niet kan. Maar als zij (PVV en FvD, red.) dat niet willen, is dat hun keuze", zegt hij.

Statement na contact met inwoners

De partijen zijn nog in ongeloof over wat er dit weekend is gebeurd. "Het is ronduit onacceptabel", vindt Elders. "Je mag voor of tegen een azc zijn, maar gebruik van geweld of intimidatie is ontoelaatbaar."

Het statement is volgens hem ontstaan na contact met de slachtoffers van de bekladdingen. "Zij zeiden tegen ons: spreek je uit en laat zien dat we niet alleen staan. Zeg dat je dit niet vindt kunnen. Dat hebben we nu gedaan."

Oproep tot strafrechtelijk onderzoek

"Dit heeft niks met een debat te maken, maar met polarisatie", stelt Roovers van de SP. "Het zegt iets over hoe ver mensen gaan om hun mening door te drukken. Dat is gevaarlijk. Er moet een strafrechtelijk onderzoek komen. De daders moeten worden opgespoord en heel hard worden aangepakt."

Commissaris van de Koning Ina Adema is met reces en kan niet op de bekladdingen reageren. Een woordvoerder zegt dat de provincie zich 'van harte aansluit' bij de woorden van burgemeester Mikkers, zoals hij die onder meer bij Omroep Brabant heeft uitgesproken." Mikkers noemde de acties 'onacceptabel' en 'verwerpelijk'.

Hier lees je alle verhalen over de asielopvang in Engelen.