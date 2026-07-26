Burgemeester boos en verdrietig na bekladdingen: 'Dit is een dieptepunt'

Burgemeester Jack Mikkers noemt de bekladdingen van huizen in Engelen en Bokhoven verwerpelijk en onacceptabel. Meer dan tien huizen zijn getroffen, evenals meerdere auto's en voorwerpen in de openbare ruimte zoals verkeersborden.

"Ik ben verdrietig, boos... alle emoties zijn door mijn hoofd gegaan", reageert de Bossche burgemeester die zondag overdag sprak met de getroffen bewoners. "Ik vind het verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. Hier zij geen grenzen overschreden, maar de aard van de samenleving."

Hij spreekt van een dieptepunt. "Dit moeten we met elkaar niet willen", benadrukt hij. "Het feit dat je mensen die met elkaar van mening verschillen over een opvanglocatie in hun veilige thuisomgeving lastigvalt, hun huis gaat beschadigen , hun auto's... Alleen maar omdat je een andere mening hebt, dat past niet bij een land als het onze. Zeker niet in zo'n vredig dorp als Engelen."

Het is al langer onrustig in het dorp, sinds begin april bekend werd dat de gemeente Den Bosch vijftig minderjarige vluchtelingen wil gaan onderbrengen op het bedrijventerrein in Engelen . Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft daar een gebouw, dat voorheen werd gebruikt als politiekantoor, aangeboden gekregen om de alleenstaande jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar op te vangen.

Mensen voelen zich al een aantal maanden geïntimideerd door een groep, laat de burgemeester weten. Dit gaat volgens hem over borden, over vlaggen en over de wijze waarop ze bejegend worden in appgroepen. "Het ronddelen van namen en telefoonnummers van mensen... Dat gaat niet meer over het verschillen van mening, dit gaat over het moedwillig creëren van een onveilige omgeving. Omdat je toevallig een andere mening hebt over een opvanglocatie.

Ik vind dat we als gemeente, als bestuur en als rechtsstraat moeten zeggen: tot hier en niet verder. Dit kán niet. Dit is crimineel gedrag en moet hard aangepakt worden."

Volgens Mikkers is er de laatste tijd vanwege alle onrust al meer politie aanwezig in Engelen. "De politie geeft er prioriteit aan om dit zwaar te onderzoeken. Dit is een bijl aan de wortels van de rechtsstaat."