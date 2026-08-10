De zelfrijdende bus is er, maar de chauffeur verdwijnt nog niet

We hebben het al jaren over auto's en bussen die zonder chauffeur rijden. In Brabant was het woensdag zover: bij de Efteling ging een zelfrijdende pendelbus als proef de weg op. Maar hoe lang duurt het nog voordat we in Brabant volledig achterover kunnen leunen terwijl onze auto, taxi of bus ons vervoert?

Alwin Bakker is directeur van Future Mobility Network, a Movares company, een bedrijf dat zich onder meer bezighoudt met slim en zelfrijdend vervoer. "De vraag wanneer we zonder chauffeur kunnen rijden, wordt al sinds de jaren negentig gesteld", zegt hij. "De voorspellingen verschuiven voortdurend. Eerst werd gezegd dat we er in 2030 klaar voor waren, langzaam liep dat op naar 2060."

Nog geen volledig autonoom vervoer

Niet onbelangrijk: Bakker heeft het hier over volledig autonoom rijden, oftewel voertuigen die zelfstandig rijden en met elkaar communiceren, zonder dat een safetydriver nog hoeft mee te kijken of in te grijpen. Op dat punt zijn we in Nederland volgens hem nog lang niet. Bij de bus die rond de Efteling rijdt, zit tijdens elke rit nog wel zo'n safetydriver achter het stuur.

"Zelfrijdend vervoer is een goed alternatief voor het openbaar vervoer of in de logistiek"

"De techniek ontwikkelt zich wel heel snel", zegt Bakker. "Over een aantal jaar zul je veel zelfrijdende bussen zien. Ook (vracht)auto's ontwikkelen zich in dat tempo. Alleen rijden er nog jarenlang auto's rond met oude én nieuwe systemen. Die systemen moeten met elkaar kunnen omgaan, en dat is ingewikkeld. Pas als alle voertuigen met elkaar gaan praten, kom je echt bij zelfsturend vervoer."

Wie zet de stip op de horizon?

Volgens Bakker is zelfrijdend vervoer een goed alternatief voor het openbaar vervoer of de logistiek. Toch vraagt hij zich af of dat laatste in Nederland realistisch is. "Achter dit soort ontwikkelingen zitten vaak bedrijven die een droom verkopen. Het is een stip op de horizon waar iedereen naartoe werkt. Die stip wordt vaak door het bedrijfsleven gezet, en niet, zoals bijvoorbeeld in China, door de overheid. Als overheid en bedrijfsleven hierin actiever gaan samenwerken, is er veel mogelijk. Het is wel de vraag of Nederland groot genoeg is om deze stip met impact te zetten." Volgens hem moet niet alleen worden gekeken naar wat technisch mogelijk is. Belangrijker is: waar hebben we er echt iets aan? "Nederland vergrijst en er is steeds meer personeelstekort in sectoren als het openbaar vervoer en de logistiek. Zelfrijdende bussen of vrachtwagens zouden daar een goed alternatief voor kunnen zijn. Zeker in gebieden waar weinig mensen wonen, hebben we uiteindelijk een alternatief nodig zodat mensen zich toch kunnen verplaatsen." Drukke stad blijft lastig terrein

Zelfrijdend vervoer hoeft dus niet overal het doel te zijn, benadrukt Bakker. "Midden in een drukke stad is het door de verschillende verkeersdeelnemers erg uitdagend om volledig autonoom te kunnen rijden. Het is slimmer om eerst te gaan testen op locaties zoals de Efteling. Dat is een terrein waar niet heel veel mensen de bus kruisen en waar minder gevaarlijke situaties ontstaan."

Toeteren In San Francisco in Amerika rijden al volop zelfrijdende taxi's door de straten, maar ook daar gaat het nog wel eens mis. Zo blijven auto's elkaar soms toeteren zonder dat iemand ingrijpt, een teken dat ook daar de techniek nog niet feilloos is.